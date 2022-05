Recycleye bringt KI-gesteuerte Abfallsortierroboter nach Deutschland

Nach der Installation der ersten Abfallsortierroboter ihrer Art in Materialverwertungsanlagen in Großbritannien, Frankreich und Italien bringt Recycleye sein KI-gestütztes Computer Vision System und Roboter-Picker in die deutsche Abfallwirtschaft ein.

Durch die Teilnahme am U-Start-Programm von Veolia Deutschland bringt Recycleye seine Technologie nach Deutschland. Das Programm fördert die Zusammenarbeit mit innovativen Start-ups in den Bereichen Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz und Ressourceneffizienz und zielt darauf ab, die Zeit bis zum Markteintritt mit neuen Konzepten für eine bessere Welt zu verkürzen.

Im September 2021 installierte Recycleye in Zusammenarbeit mit FCC Environment den ersten KI-gesteuerten Kommissionierroboter seiner Art in England, um Verunreinigungen aus einer Split-Stream-Kunststofflinie zu entfernen.

Seitdem hat das von Microsoft unterstützte Unternehmen 12 weitere Systeme installiert, darunter Roboter bei Bryson Recycling in Nordirland und mehrere Anlagen in Frankreich. Die Innovationen des Unternehmens haben auch Müllsortieranlagen in Italien erreicht, wo es in Zusammenarbeit mit Acea Ambiente das erste Computer-Vision-Abfallanalysesystem des Landes installiert hat.

Diese Installationen haben bisher beachtliche Ergebnisse erzielt, darunter bis zu 55 erfolgreiche Picks pro Minute, weniger als 1 % Verunreinigung und eine Steigerung der Ausbringungsmenge des Zielmaterials um 12 % an einigen Anlagen.

Victor Dewulf, CEO von Recycleye, kommentiert: „Indem wir Recycling wirtschaftlich attraktiver machen, wird unsere Technologie verhindern, dass noch mehr der wertvollen Wertstoffe in Deutschland auf Deponien landen – was beweist, dass es keinen Abfall gibt, sondern nur Materialien am falschen Ort.“

Als Antwort auf die hohen Betriebskosten, die mit der manuellen Kommissionierung in MRFs verbunden sind, hat Recycleye ein KI-gestütztes Computer-Vision-System entwickelt, das mit Hilfe einer kostengünstigen Kamera und maschinellen Lernalgorithmen jeden Gegenstand in einem Abfallstrom bis zur Material- und Objektgranularität identifiziert. Diese Nachbildung des menschlichen Auges kann dann in Recycleye Robotics integriert werden, einen in Zusammenarbeit mit dem weltweit führenden Hersteller FANUC entwickelten Kommissionierroboter, der die physische Aufgabe der Trennung von Abfallstücken in reine Materialströme automatisiert.