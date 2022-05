Sennebogen Rental & Used feiert Jubiläum und erweit und erweitert Vertriebsgebiet

Ergänzend zum weltweiten Netzwerk an Vertriebs- und Servicepartnern habe das Tochterunternehmen in den vergangenen fünf Jahren nicht nur das Leistungsportfolio kontinuierlich ausgebaut, sondern erweitere auch die Verkaufs- und Serviceaktivitäten in den bayerischen Regionen Mittel- und Oberfranken. Die Produktsparten Umschlagbagger und Teleskoplader würden nun direkt aus Niederbayern betreut. Für den Bereich Crane Line bleibe die IBS Industrie- und Baumaschinen Service GmbH weiterhin der Ansprechpartner als Sennebogen-Vertragshändler.

Neben dem Direktvertrieb ist die SVG als Sennebogen Rental & Used auch im Gebraucht– und Mietmaschinengeschäft weltweit tätig und unterstützt dort das globale Händlernetzwerk mit der größten Maschinenflotte an Sennebogen-. Das Angebot der Miet- und Gebrauchtmaschinen orientierte sich am Produkt-Portfolio der Sennebogen Maschinenfabrik GmbH und umfasse Umschlagmaschinen, Telekrane, Raupenkrane, Seilbagger und Teleskoplader. Kurzfristige Lieferzeiten und eine gute Verfügbarkeit der Mietmaschinen ermöglichten es Kunden, schnell und unkompliziert die notwenigen Maschinen für eine Vielzahl an Einsätzen verfügbar zu haben. Auch Maschineneinsätze mit begrenzten Laufzeiten seien mit dem Angebot der Sennebogen Rental & Used einfach und sicher abzuwickeln.

In den vergangenen fünf Jahren hat sich das junge Unternehmen in der Sennebogen-Gruppe etabliert und steht mit dem neuen Standort in Steinach, vor den Toren Straubings, vor weiteren Entwicklungsschritten in viele Märkte – regional und international.