IFAT: 50 years of circular sorting soltions

Auf der IFAT will Tomra seine intelligenten Sortiertechnologien vorstellen und aufzeigen, wie diese in Kombination mit ganzheitlichen Ansätzen dabei unterstützen, weitere Materialkreisläufe zu schließen.

Auf der diesjährigen IFAT will Tomra seine 50-jährige Erfahrung in der Recyclingindustrie in den Vordergrund stellen und seine neuesten Technologien für zahlreiche Anwendungen und Ansätze für eine maximale Ressourcenrückgewinnung vorstellen.

„Tomra feierte erst kürzlich sein 50-jähriges Bestehen. In dieser Zeit haben wir begonnen, die Industrie in der Transformation zur Kreislaufwirtschaft zu unterstützen, und gezeigt, wie man den Kunststoffkreislauf schließen kann. Wir haben kontinuierlich Lösungen entwickelt, die es erlauben, Materialien länger in Gebrauch zu halten. Daher freuen wir uns darauf, wieder auf der IFAT vertreten zu sein, um unsere Expertise und die erreichten Meilensteine zu feiern. Bei jeder Teilnahme haben wir Innovationen und neue Themen vorgestellt, und auch dieses Jahr bildet da keine Ausnahme. Wir werden unseren neuen Autosort zur Schau stellen, seine ergänzenden Produkte, den neuen X-Tract für Metallsortieranwendungen sowie intelligente Systeme für das Holzsegment und vieles mehr präsentieren“, erklärt Tom Eng, Senior Vice President und Leiter von Tomra Recycling.

Der Autosort vereine die fortschrittlichsten Technologien in einer Maschine. Mit einer flexiblen Sensorkonfiguration für ein zukunftssicheres Sortieren gewinne er Wertstoffe aus gemischten Abfallströmen zurück und trage dazu bei, die Anforderungen eines dynamischen Marktumfelds zu erfüllen. Besucher könnten sich darauf freuen, die Maschine inklusive seines auf Deep Learning basierten Erweiterungsmodul, Gain, live zu sehen und sich über seine Fähigkeiten zu informieren.

Zusätzlich zum Autosort will Tomra weitere, zum AUTOSORT® komplementären Produkte, darunter Autosort Speedair für die Sortierung von Folien und Leichtverpackungen sowie Autosort Cybot für die abschließende automatisierte Qualitätskontrolle bei Polymeranwendungen präsentieren. Die immer strengeren Qualitätsanforderungen für Kunststoffrezyklate und die Zielvorgaben, einen bestimmten Anteil an recycelten Materialien für die Produktion neuer Produkte zu verwenden, erforderten technologische Weiterentwicklungen und optimierte Prozesse. Tomra will daher seine Flake-Sortiermaschinen Autosort Flake und Innosort Flake vorstellen.

Im Metallrecycling will das Unternehmen seinen kürzlich eingeführten neuen X-Tract vorstellen. Das Modell der neuesten Generation sei mit Spitzentechnologien ausgestattet und ermögliche eine leistungsstarke und präzise Sortierung von Aluminium, Elektroschrott, Post-Shredder-Materialien und Nichteisenmetallen. Das neue System gewinne hochwertige Materialien aus komplexen Materialströmen zurück und erzeuge ofenfertige Aluminiumfraktionen, die Metallrecyclern und Schmelzwerken einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Mit dem Eintritt in das digitale Zeitalter des Abfall- und Metallrecyclings und dem Ziel, die Rückgewinnung und das Recycling von Ressourcen zu maximieren, gewinnen digitale Tools zur Optimierung der Anlagenleistung zunehmend an Bedeutung. Auf der IFAT wollen die Experten von Tomra über die cloudbasierte Datenplattform Tomra Insight sprechen, die Sortierdaten erfasst und jederzeit und überall Berichte in Echtzeit liefert.

Halle B6, Stand 339/438