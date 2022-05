Heraeus erwirbt Mehrheitsbeteiligung an PET-Recycler

Heraeus möchte die globale Expansion der Gruppe vorantreiben – im Zuge dessen wird das Unternehmen in Revalyu Resources GmbH umbenannt.

„Revalyu ist ein innovationsgetriebenes Unternehmen und passt damit perfekt in das Heraeus Portfolio“, sagte Jan Rinnert, CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung der Heraeus Holding GmbH. „Die Stärke von Heraeus ist, Investitionen, Infrastruktur und die strategische Unterstützung bereitzustellen, um das Wachstum von Revalyu jetzt zu beschleunigen. Unser Ziel ist es, das Unternehmen zu einem der größten und technologisch fortschrittlichsten PET-Recyclingunternehmen der Welt zu entwickeln.“

Revalyu beschäftigt rund 300 Mitarbeiter und beliefert namhafte Kunden aus der ganzen Welt. Das Unternehmen hat ein chemisches Recyclingverfahren zur Wiederverwertung von gebrauchten PET-Flaschen in nachhaltiges PET-Polymer (Ester) kommerzialisiert, das dann in seiner Produktionsstätte in Nashik, Indien, in Filamentgarne für die Textilindustrie umgewandelt wird.

„Gemeinsam mit Heraeus werden wir uns intensiv auf den raschen Bau weiterer Anlagen in Indien und weltweit konzentrieren. Unser Ziel ist es, bis 2026 täglich 100 Millionen gebrauchte PET-Flaschen zu recyceln, was ein großer Schritt zur Lösung des PET-Problems sein wird“, sagte Vikram Nagargoje, Mitgründer und COO von Revalyu.

Die Technologie von Revaluy biete ein kosteneffizientes kontinuierliches Recyclingverfahren, das Schmutz und Verunreinigungen effizienter entferne und dadurch hochreines recyceltes PET ermögliche. Außerdem verbrauche es 91 Prozent weniger Energie und 75 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Verfahren zur Herstellung von PET-Polymeren. Es könne in allen PET-Produktionsverfahren eingesetzt werden.