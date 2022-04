IFAT: Digitalisierung für die Recycling-Industrie

Redwave will in München ein digitales Support-System und eine neue Sortiermaschine für Metalle vorstellen.

Die Alpha-Version von Redwave mate wurde bereits vor zwei Jahren vorgestellt. Bei dieser Version handele es sich um das erste, am Markt erhältliche digitale Support-System für die Recycling-industrie zur Qualitätsmessung und Datenerfassung während der Aufbereitung von Sekundärmaterialien.

Redwave mate soll dabei unterstützen, eine Sortieranlage oder auch nur einzelne Sortiermaschinen so effizient und profitabel wie möglich zu betreiben und den Betreiber 100%ig, 24 Stunden am Tag, zu unterstützen.

Bereits seit 12 Jahren ist die Redwave XRF Sortiermaschinentechnologie am Markt etabliertet und wird vorwie-gend im Bereich Metall- und Glasrecycling eingesetzt, um Materialien anhand der chemischen Zusammenset-zung zu erkennen und wiederzugewinnen. Bei der Weiterentwickung sei ein wesentliches Augenmerk auf die Materialerkennung sowie die Bedienungs- und Wartungsfreundlichkeit gelegt. Einige daraus resultierende Vorteile liegen technischen und designmäßigen Anpassungen zu Grunde: Eine innovative und neuartige XRF-Sensorik erhöhe die Signalintensität um ein Vielfaches, was sich positiv auf die Sortenreinheit auswirkt und den Erlös weiter steigert. In jede XRF Sortiermaschine sei Redwave mate bereits standardmäßig integriert, um den Betreiber rund um die Uhr digital zu unterstützen und den Sortierprozess zu optimieren.

Halle B5, Stand 238