BDE erweitert Geschäftsführung

So übernimmt Dr. Andreas Bruckschen ab sofort die Aufgaben des stellvertretenden Hauptgeschäftsführers beim BDE. Der 57-Jährige bisherige Geschäftsführer ist seit 2009 beim Verband und verantwortete dort die Kreislaufwirtschaft.

Geschäftsführerin für den Bereich Technik wird Sandra Giern. Die 45 Jahre alte Umwelt-Ingenieurin ist seit 2005 beim BDE tätig. Jens Loschwitz ist künftig Geschäftsführer Recht. Der 49-jährige Jurist ist schon seit 2013 Justiziar beim BDE.

BDE-Präsident Peter Kurth erklärt zu den Berufungen: „Die Vielfalt der Themen wächst in unserem Wirtschaftszweig und im Verband stetig. Dieser Entwicklung wollen wir auch mit einer professionellen Verbandsaufstellung bei den hauptamtlichen BDE-Mitarbeitern Rechnung tragen und die Verbandsgeschäftsführung noch stärker positionieren. Die berufenen Kollegen verfügen allesamt über eine große Branchenexpertise und umfangreiche Netzwerke, die sie seit langem schon tagtäglich in die Verbandsarbeit einbringen, denn ein Verband lebt von der Erfahrung und Verankerung seiner Mitarbeiter. Ich danke Dr. Andreas Bruckschen, Sandra Giern und Jens Loschwitz für die bisher beim BDE geleistete Arbeit und freue mich auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit ihnen in ihrer jeweils neuen, bzw. erweiterten Funktion.“