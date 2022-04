Altholz hat die bessere CO2-Bilanz

Wird Holz aus dem Wald entnommen und für die Herstellung von Holzprodukten, Baustoffen oder Papier genutzt, entsteht ein CO 2 -Fußabdruck dadurch, dass im Wald weniger Kohlenstoff gespeichert ist, als wenn die Bäume nicht gefällt worden wären. Der Atmosphäre wird so entsprechend weniger CO 2 entzogen. Bei Altholz entsteht dieser Fußabdruck nicht.

In die Gesamtrechnung einer Treibhausgasbilanz für Holz müsse der CO 2 -Fußabdruck aufgenommen werden, um tatsächlich alle Auswirkungen der Holznutzung auf das Klima zu berücksichtigen, betont das Öko-Institut. Der Verein deshalb eine neue Berechnungsmethode vor: den CO 2 -Speichersaldo. Dieser gibt eine Art „CO 2 -Rucksack“ an, den ein geernteter Kubikmeter Holz mit sich führt, den der Wald mehr an Kohlenstoff gebunden hätte, wenn dieser Kubikmeter nicht eingeschlagen worden wäre. In Deutschland beträgt der CO 2 -Speichersaldo ungefähr 600 bis 1.700 Kilogramm CO 2 pro geerntetem Kubikmeter Holz.

„Ein Wald aus dem weniger Holz geerntet wird, könnte mehr CO 2 speichern, als in zum Teil sehr kurzfristig genutzten Produkten aus Holz gebunden wird“, fasst Dr. Hannes Böttcher, Experte für Klimaschutz und Waldbewirtschaftung am Öko-Institut zusammen. „Bislang ignorieren CO 2 -Bilanzen von Holz diese Effekte jedoch vollständig; unser CO 2 -Speichersaldo schließt hier die Lücke.“

„CO 2 -Rucksack“ unterscheidet sich nach Art der Holznutzung

Dabei unterscheidet sich der „CO 2 -Rucksack“ je nachdem, um welche Art von Wald und um welche Form der Holzentnahme es sich handelt. Werden lebende Bäume aus einem jungen gesunden Wald direkt geerntet, ist der Effekt größer, als wenn das Holz aus geschädigten Wäldern stammt oder Waldrestholz entnommen wird, das bei der Ernte anfällt. Bei Holz, das den Wald bereits verlassen hat, also zum Beispiel Reststoffe aus der Sägeindustrie oder Altholz nach der Nutzung, muss gar kein CO 2 -Fußabdruck berücksichtigt werden, da die Nutzung dieser Holzarten sich nicht mehr direkt auf den Wald auswirkt.

Für die Gesamtbilanz ist am Ende auch entscheidend, wie lange CO 2 im Produkt gespeichert bleibt und wie stark es andere, energieintensivere Produkte, die mehr CO 2 verursachen würden, verdrängen kann (Substitution). Bei einem Bauelement aus Holz für den Hausbau etwa wird der Kohlenstoff über Jahrzehnte gespeichert, bei Papier jedoch nur sehr kurz und bei Holz, das zum Heizen genutzt wird, gar nicht.

Die Speicherung in Holzprodukten und Substitutionseffekte können den CO 2 -Speichersaldo ausgleichen, wenn sie langlebig sind und viel fossiles CO 2 vermeiden helfen. Das ist längst nicht für alle Nutzungen von Holz der Fall: Zum Beispiel wird durch die Verwendung von Baumstämmen als Scheitholz für den Kamin keine Treibhausgasminderung gegenüber fossilen Energieträgern erreicht, wenn der CO 2 -Speichersaldo eingerechnet wird. Dagegen können Baumstämme auch als langlebiges Konstruktionsholz für den Hausbau genutzt werden. Das ersetzt fossile oder mineralische Baumaterialien und spart so bis zu 76 Prozent Treibhausgase ein.

Die Website CO 2 -speichersaldo.de fasst den Forschungsstand zum CO 2 -Speichersaldo zusammen, legt die Daten hinter den Berechnungen offen, beantwortet Hintergrundfragen und stellt weitere Rechenbeispiele vor.

Senkenleistung des Waldes für den Klimaschutz

Deutschland will bis zum Jahr 2045 treibhausgasneutral werden – dabei spielen Wälder eine wichtige Rolle. Wälder sind wichtige CO 2 -Speicher und tragen wesentlich dazu bei Treibhausgase in der Atmosphäre zu verringern. Diese sogenannte Senkenleistung des Waldes steigt, je naturnäher die Wälder bewirtschaftet werden und weniger intensiv genutzt, das heißt weniger Holz geerntet wird.

Darüber hinaus tragen naturnahe Wälder zum Schutz der Biodiversität bei und sind wichtig für unser Wohlbefinden. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, mit dem CO 2 -intensive Stoffe wie Stahl oder Beton sowie kohlenstoffintensive Energiequellen wie Kohle und Erdgas ersetzt werden können. Aufgrund des Krieges in der Ukraine wird ein Ausstieg aus dem Erdgasverbrauch zunehmend dringlicher. Folglich wächst auch der Druck auf die Verwendung von Holz, das Erdgas etwa in der Wärmeerzeugung ersetzen könnte.