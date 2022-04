IFAT: Vereinfachte und schnellere Prozesse mit Abfallwirtschaft 4.0

Mit seinem diesjährigen IFAT-Messeauftritt will Rona:systems für IT-Lösungen in der Abfall-, Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft zeigen, dass noch zahlreiche weitere Effizienzpotenziale rund um die Digitalisierung praktisch genutzt werden können.

So will das Unternehmen gleich fünf Neu- und Weiterentwicklungen vorstellen, mit denen Abfall- und Recyclingunternehmen ihre Prozesse rund um Flotten- und Tourenmanagement, Vertrieb sowie mobile Anwendungen optimieren können. Hierzu gehören rona:mobile 4.0, office:map 4.0, office:hofliste 4.0, mobile:container 4.0 sowie mobile:sales 4.0. „Wir haben die Corona-Zeit intensiv genutzt, um unsere Anwendungspalette noch stärker auf den praktischen Anwendungsnutzen auszurichten. Umso mehr freuen wir uns jetzt darauf, Kunden und Interessenten die zahlreichen Ergebnisse unserer Entwicklungen auf der IFAT im direkten Kontakt vorzuführen“, so Rainer Marte, Geschäftsführer von rona:systems.

Die Digitalisierung in der Entsorgungs- und Recyclingbranche bewirkt zahlreiche funktionale und wirtschaftliche Wettbewerbsvorteile – das beweisen die bei über 650 Kunden im Einsatz befindlichen IT-Systemlösungen von rona:systems. Auf der IFAT überrascht der in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den angrenzenden EU-Ländern aktive Entsorgungsexperte die Messebesucher dieses Jahr mit einem großen Korb an Neuheiten.

Reale Entsorgungsprozesse im Fokus – rona:mobile 4.0: Die komplett digitale Flottenmanagementlösung beeindruckt durch ein verbessertes Design, ein flexibles Bedienkonzept und zahlreiche praktische Anwendungen, die das komplett digitale Flottenmanagement funktional erweitern.

Alles im Blick und schneller ans Ziel – office:map 4.0: Disponenten wie Controller profitieren gleichermaßen von diesem Modul. Zahlreiche Verbesserungen vereinfachen nicht nur flexible Tourenplanungen und die ablenkungsfreie Kommunikation mit den Fahrern. Ein neues Dashboard sowie integrierte Berichte und Analysen erlauben auch einen stets aktuellen Blick auf valide Kennzahlen, transparente Statistiken und entscheidungsrelevante Entwicklungen des Fuhrparks.

Effizient den Hof machen – office:hofliste 4.0: Der digitale Hofschein erleichtert die Arbeit auf Wertstoffhören. Neben der digitalen Erfassung aller relevanten Daten (Gewicht, Zustand, etc.) durch mobile Geräte bietet das Modul ein komplett überarbeitetes Design zur intuitiven Handhabung und ein exakt auf individuelle Entsorgungsabläufe abgestimmten Workflow, der speziell für Touch-Geräte entwickelt wurde. Hofmitarbeitern stehen entsprechend der jeweiligen Aufgabe immer genau die passenden Anwendungen und richtigen Elemente zur Verfügung auf dem mobilen Endgerät zur Verfügung. Dadurch lassen sich Änderungen des Materials direkt am Hof per Tablet vornehmen, so dass sie nicht gesondert nochmals an der Ausgangswaage durchgeführt werden müssen. Das spart enorm Zeit und erhöht den Durchsatz an der Waage.

Flexibleres Behältermanagement – mobile:container 4.0: Mit dem neuen Modul lassen sich nicht nur sämtliche Behälter und ihre Bewegungen lückenlos dokumentieren, sondern auch neue Tonnen oder Mulden einfach am Tablet im System anlegen und mit einem RFID-Transponder oder QR-Code verbinden. Dank dieser mobilen Inventarisierungsfunktion können Behälterstandorte einfach geändert und bei Bedarf korrigiert werden. Das Ergebnis ist ein ebenso aktueller wie transparenter Überblick über den Behälterbestand in Containerdepots.

CRM in der Hosentasche – mobile:sales 4.0: Die neue Version des mobilen Informationssystems für Smartphone und Tablet ist dank optimierter Oberfläche intuitiv und leicht zu bedienen. Durch den abgesicherten Direkt-/Echtzeitzugriff auf die im Stammsystem rona:office hinterlegten Daten können diese Informationen unterwegs oder beim Kunden vor Ort zuverlässig zusammengestellt und ausgewertet werden – egal, ob nach internen Vertriebsmaßgaben oder externer Kundenrelevanz. Ebenso möglich ist auch die Kontrakterstellung vor Ort samt Erfassung von Sonderkonditionen sowie die Analyse und das Management von Vertriebsaktivitäten.

Halle A6, Stand 108