VOEB startet neues Circular-Economy-Traineeprogramm

Als unabhängige Interessensvertretung hat der VOEB für Arbeitnehmer und Nachwuchskräfte, die die Klimawende aktiv vorantreiben wollen, ein Traineeprogramm für die Kreislaufwirtschaft entwickelt.

Trainees gewinnen innerhalb von zwei Jahren Einblicke in spannende Tätigkeitsfelder, durchlaufen verschiedene Stationen in einem VOEB Mitgliedsunternehmen und vertiefen ihr Wissen rund um die Kreislaufwirtschaft. Das VOEB Circular Economy Traineeprogramm beinhaltet verpflichtende Seminare, die dem Trainee die wichtigsten Berufsgrundlagen vermitteln, wie Basiswissen zum Thema Recycling, chemische Abläufe oder Arbeitsorganisation und Zeitmanagement. In weiteren individuell wählbaren Kursen können die Trainees ihr Wissen vertiefen, dazu gehören Kurse zu gefährlichem Abfall, Logistik oder Verkaufsgespräche. Das Programm startet ab sofort und richtet sich an Berufseinsteiger sowie an bestehende Mitarbeiter der Abfall- und Ressourcenwirtschaft. Mehr als 250 erfolgreiche Mitgliedsunternehmen des VOEB stehen den zukünftigen Experten zur Auswahl, um das Traineeprogramm zu absolvieren.

„Wir haben das VOEB Circular Economy Traineeprogramm entwickelt, um jungen Menschen einen umfassenden Eindruck von einem Job in der Abfall- und Ressourcenwirtschaft zu bieten. Klima- und Umweltschutz brauchen engagierte und kompetente Fachkräfte, die in unseren Mitgliedsunternehmen ein spannendes Tätigkeitsfeld vorfinden“, erläutert VOEB Präsidentin Gabriele Jüly die Motivation hinter dem Programm. Das VOEB Circular Economy Traineeprogramm zeichnet sich durch individuelle und flexible Gestaltungsmöglichkeiten aus. Die teilnehmenden Unternehmen garantieren sichere und nachhaltige Jobs in der Abfall- und Ressourcenwirtschaft, davon profitiert die Umwelt, die Wirtschaft und Nachwuchskräfte.

Während des gesamten Programms stehen den Traineeteilnehmern stets Ansprechpartner beratend zur Seite, sowohl im Unternehmen als auch vom VOEB. Hinzu kommt, dass sich jeder Trainee im Laufe des Programms mit den anderen Teilnehmern vernetzt und auf VOEB Veranstaltungen die Möglichkeit hat, sich über das angeeignete Wissen auszutauschen. Pro Kalenderjahr finden zusätzlich zwei Exkursionen in Abfall- und Recyclingbetrieben statt, um den Trainees die Vielfalt dieser Branche zu zeigen. Ergänzend dazu sind Treffen mit dem Young VOEB auf der Agenda, dem Nachwuchsverband für junge Unternehmer und Führungskräfte innerhalb der Abfallwirtschaft. Das Programm schließt mit dem Titel „Circular Economy Graduate“ ab, Teilnehmer erhalten am Ende des Traineeships ein Zertifikat.