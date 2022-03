Veolia: Gemeinsam den Wandel gestalten

Für Veolia in Deutschland bedeutet der Zusammenschluss die Erweiterung seiner Geschäftstätigkeit in den Bereichen Verpackungslizenzierung mit dem dualen System BellandVision GmbH, der Abfallsortierung mit einer Sortieranlage für Leichtverpackungen in Ochtendung und der Transportlogistik.

“Der Klimawandel und die damit verbundenen Entwicklungen zeigen uns mehr als je zuvor die Verletzlichkeit unserer Umwelt. Die Gesellschaft erwartet konkrete Maßnahmen und Lösungen. Dieses gewachsene Bewusstsein bildet die Grundlage unserer Geschäftstätigkeit und bietet mehr Chancen als je zuvor”, sagt Matthias Harms, CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung von Veolia in Deutschland. “Mit der Kombination der Stärken von Veolia und Suez können wir eine umfassendere und leistungsstärkere Antwort auf die Herausforderungen der ökologischen Transformation gestalten”.