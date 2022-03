Biogrinder bei Obstanbieter zur Biomasseaufbereitung

Feldreste und Bioproduktionsabfälle werden in Deutschland immer wichtiger für eine nachhaltige Biogasproduktion.

10.000 Kilometer weiter südöstlich erfüllen Produktionsreste von Ananas, Banane und Mango denselben Zweck. Auf den Philippinen betreibt Dole Inc., der weltweit führende Anbieter von Frischobst, zusammen mit Vertragspartner METPower erfolgreich eine Biogasanlage. Das deutsche Unternehmen MEBA Biogas hat die komplette Einbringtechnik geliefert. Einen Teil davon bildet die Zerkleinerungs- und Zerfaserungstechnik von BHS-Sonthofen.

2,9 Megawatt Energie erzeugt die Biogasanlage allein in Surallah, einem der beiden Produktionsstandorte der Firma Dole für Fruchtkonserven und -säfte. Zusammen mit einer geplanten weiteren Anlage im nahe gelegenen Polomolok möchte das Unternehmen künftig rund acht Megawatt erzeugen. Damit das gelingt, benötigt Dole neben Fermentern und Speichertanks auch entsprechende Technik für eine effektive Substrataufbereitung. Ananasreste, der Hauptrohstoff für die lokale Biogasproduktion, weisen einen hohen Energieanteil auf. Um den Mikroorganismen in der Anlage die Nährstoffaufnahme zu erleichtern, müssen die Reste jedoch zerfasert werden – so ergibt sich eine stabile und effiziente Gasproduktion.

METPower Venture Partners, der philippinische Vertragspartner von Dole für den Bau der Biosgasanlage, beauftragte die Lipp GmbH aus Tannhausen mit der Umsetzung von u.a. Fermentern und Tanks.

MEBA Biogas hat die komplette Einbring- und Aufbereitungstechnik geliefert. Seit über zehn Jahren ist MEBA Biogas der exklusive Vertriebspartner von BHS-Sonthofen und hat die meisten Biogrinder weltweit installiert. Im August 2021 nahm ein Biogrinder vom Typ RBG 08 in Surallah den Betrieb auf und sorgt seither erstmals für die Zerfaserung von Ananasresten. Der Lieferumfang von MEBA Biogas umfasst neben dem Biogrinder auch eine Schneckenkonstruktion sowie die Steuerung.

In Deutschland werden unter anderem Silage, Stroh und Gras mit dem Biogrinder zerfasert. Der erfolgreichen Inbetriebnahme auf den Philippinen liegen mehr als 200 Installationen als Erfahrung zu Grunde. Des Weiteren wurden nach der Inbetriebnahme erfolgreiche Versuche mit Bananen und Wasserhyazinthen durchgeführt.

Der störstoffresistente Biogrinder lässt sich mit zwei, drei oder vier Hämmern pro Ebene ausstatten und das auf bis zu zwei Ebenen in Hardox- oder Edelstahlausführung. Ein Umbau oder Werkzeugwechsel ist mit wenigen Handgriffen möglich.

Für die zweite im Bau befindliche Biogasanlage für Dole in Polomolok rechnet der Betreiber METPower mit einer Inbetriebnahme noch Anfang 2022 – und wird auch hier die gleiche Einbringtechnik inkl. Biogrinder einsetzen.