„Project STOP Muncar“ wird wirtschaftlich autonom

Das Project STOP feiert den ersten wichtigen Meilenstein im neuen Jahr: Die erste Städtepartnerschaft in Muncar im Bezirk Banyuwangi in Ost-Java konnte alle finanziellen, administrativen und technischen Ziele erreichen und hat damit bewiesen, dass öffentlich-private Partnerschaften wesentlich dazu beitragen können, die Abfall- und Kunststoffmengen, die in die Umwelt und die Meere entsorgt werden, maßgeblich zu reduzieren.

Nun, im Jahr 2022, läuft die autonome Phase des Projekts STOP Muncar an: Dieses wird ab sofort ausschließlich von den lokalen Behörden und der Gemeinde selbst verwaltet.

Derzeit wickelt das Project STOP Muncar die regelmäßige Sammlung von Abfällen von 90.000 Menschen ab, die in der Folge in den zwei Materialaufbereitungsanlagen der Initiative recycelt und kompostiert werden. Die Gesamtsystemkosten belaufen sich dabei auf 30 Dollar pro Tonne. Darüber hinaus konnte das Programm eine zweistellige Marge erzielen, die auf die hohe Beteiligung der Bevölkerung (mehr als 90 % der Haushalte) sowie auf die Zahlung von Abfallgebühren in Verbindung mit einem effizienten Projektbetrieb zurückzuführen ist.

Aufgrund dieses Erfolgs ist die Regierung von Banyuwangi an das Project STOP mit dem Wunsch herangetreten, die Abfallentsorgung auf den gesamten Bezirk Banyuwangi auszudehnen. Am 23. Dezember 2021 wurde schließlich eine Absichtserklärung (MoU) unterzeichnet, die dieses ambitionierte Unterfangen zur Erweiterung der regionalen Abfallwirtschaft formalisiert.

„Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit dem Project STOP im Rahmen der Project STOP Banyuwangi-Initiative weiterhin an der Anpassung und Weiterentwicklung umfassender Abfallmanagementsysteme arbeiten zu können. Dies bewirkt positive Effekte für die Wirtschaft, die Gesundheit der Bevölkerung und die Umwelt“, erklärt Ipuk Fiestiandani, Oberhaupt des Regierungsbezirks Banyuwangi. „Ich hoffe, dass diese Partnerschaft den Bezirk Banyuwangi bei der Umsetzung einer nachhaltigen Abfallwirtschaft unterstützen kann, um die Verschmutzung der Umwelt zu verhindern, die Recyclingraten zu erhöhen und der Bevölkerung soziale Vorteile zu bieten, die über den aktuellen Ansatz der Stadt Muncar hinausgehen.“

In der Regentschaft Banyuwangi fallen jeden Tag 850 Tonnen Abfall an, von denen täglich über 78 %, d. h. 666 Tonnen, falsch entsorgt werden – vor allem durch Haushalte, die ihren Abfall verbrennen oder in nahe gelegenen Flüssen oder der Umwelt entsorgen. Project STOP wird mit der Regierung von Banyuwangi zusammenarbeiten, um den ambitionierten Masterplan für Feststoffabfälle umzusetzen, der von mehreren Behörden in Banyuwangi, dem CLOCC-Programm und dem Project STOP gemeinsam entwickelt wurde.

„Es war uns ein besonderes Anliegen, das Project STOP ins Leben zu rufen und gemeinsam mit unserem Partner SYSTEMIQ in die Tat umzusetzen“, erklärt Thomas Gangl, Vorstandsvorsitzender (CEO) von Borealis. „Die Übergabe des ersten Städtepartnerschaftsprogramms an die Regionalregierung erfüllt uns mit großer Freude, denn das bedeutet, dass wir alles richtiggemacht haben: Das Programm ist nun entsprechend gereift und hat die Stufe der wirtschaftlichen Autonomie erreicht. Daher feiern wir diesen Meilenstein gemeinsam mit all unseren Projektpartnern und freuen uns darauf, dieses wichtige Programm weiter auszubauen.“

Bis 2025 soll das Projekt STOP mit voller Kapazität laufen und eine kreislauforientierte Sammlung von Abfällen von 2 Millionen Menschen ermöglichen, womit jährlich 230.000 Tonnen Müll (25.000 Tonnen Kunststoff) gesammelt und – im Zeitraum seit der Gründung von Project STOP Muncar im Jahr 2017 – 1.000 neue Vollzeitarbeitsplätze geschaffen werden.

Am 21. Februar 2022 fand im Auditorium des Regierungsbezirks Banyuwangi eine Übergabezeremonie statt, um die Autonomie von Project STOP Muncar zu feiern; diese war zugleich der Startschuss für den Ausbau des Projekts im Bezirk Banyuwangi. Wichtige regionale und auch internationale Stakeholder nahmen sowohl persönlich also auch online teil: Zu den Teilnehmern zählten zahlreiche Regierungsbeamte, darunter Vertreter des Koordinationsministeriums für maritime Angelegenheiten und Investitionen, des Ministeriums für Umwelt und Forstwirtschaft, des norwegischen Außenministeriums, der Regierung von Banyuwangi, lokaler Organisationen, Dorfvorsteher, SYSTEMIQ, Borealis sowie die Mitglieder des Project STOP-Teams. Der interimistische Leiter der Umweltbehörde in Banyuwangi, Dwi Handayani, erklärt: „Seit 2017 arbeiten wir mit Project STOP zusammen, um ein nachhaltiges Abfallmanagement anzubieten und dieses der Bevölkerung von Muncar zugänglich zu machen. Nun werden wir im Rahmen unserer Multi-Stakeholder-Partnerschaft in Banyuwangi gemeinsam alles daransetzen, unsere integrierten Abfallwirtschaftsziele zu erreichen, um für eine saubere und gesunde Region zu sorgen.