WEPA neuer Partner der Initiative „Mülltrennung wirkt“

Der Handlungsbedarf ist groß: Noch immer ist der Anteil an Restmüll in der Gelben Tonne und im Gelben Sack zu hoch und erschwert das Recycling wertvoller Rohstoffe.

Nachhaltigkeit gehört zu den Grundwerten der WEPA Gruppe. Dabei spielt auch das Thema Recycling eine wichtige Rolle. So setzt das Unternehmen seit mehr als 30 Jahren auf Recyclingfasern als nachhaltigsten Rohstoff für die Produktion seiner Hygienepapiere. Bereits heute beträgt der Recyclingfaseranteil 40 Prozent. Ziel ist es, den Anteil an Recyclingfasern und alternativen Fasern in den nächsten Jahren auf 60 Prozent zu erhöhen. Die WEPA Gruppe produziert jedoch nicht nur nachhaltige Hygienepapiere: Alle WEPA Verpackungen sind recyclingfähig und können wiederverwertet werden. Bis 2025 soll darüber hinaus der Anteil an recyceltem Material, das für die Verpackung genutzt wird, auf 60 Prozent gesteigert werden. Hierdurch wird WEPA jährlich 8.000 Tonnen Primärkunststoffe einsparen. Die Eigenmarke „mach m!t“ erfüllt schon jetzt die hohen Ansprüche: mit Produkten aus 100 Prozent Recyclingpapier und Verpackungen, die durch den Einsatz alternativer Rohstoffe wie Kreide und recyceltem Plastik besonders ressourcenschonend sind.

„Die Aufklärung von Verbraucher*innen ist ebenfalls wichtiger Baustein unseres Nachhaltigkeitsmanagements. Denn Umweltbewusstsein endet nicht beim Einkauf. Dazu gehört auch die korrekte Entsorgung der Verpackung“, erklärt Dr. Stefan Gräter, Head of Sustainability bei WEPA. „Wir wollen unseren Kund*innen dabei helfen und ihnen zusammen mit der Initiative ‚Mülltrennung wirkt‘ erklären, wie Abfalltrennung funktioniert.“ Axel Subklew, Sprecher der Initiative „Mülltrennung wirkt“, bekräftigt die Partnerschaft: „Ein Unternehmen wie WEPA, das recycelte Rohstoffe für Produkte und Verpackungen einsetzt, verdeutlicht einmal mehr, dass richtige Abfalltrennung wichtiger Bestandteil einer nachhaltigen Lebensweise ist.“