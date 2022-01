Reclay-Konzern startet eigene Eco-Designagentur

Die Butt Media GmbH fokussiert sich auf die Entwicklung visueller Kampagnen und Strategien mit dem Schwerpunkt auf einen nachhaltigen Umgang mit Produkten und Marken.

Co-Gründer und Geschäftsführer Roman Buttgereit, der seine kreative Laufbahn bei Jung von Matt gestartet hat und als Designer für die Hamburger Naturkosmetik-Marke „Stop the Water While Using Me!“ bereits einschlägiges Know-how auf dem Gebiet der nachhaltigen visuellen Kommunikation aufgebaut hat, spricht voller Tatendrang über die gemeinsame Gründung. „Ich freue mich sehr auf die Möglichkeit, meine Leidenschaft für ökologisches Verantwortungsbewusstsein und meine Erfahrung in der Konzeption und Kreation ganzheitlicher Kampagnen in einem spannenden Umfeld umzusetzen.“

Mit der hauseigenen Design- und Marketingagentur etabliert Raffael A. Fruscio, Inhaber und Geschäftsführer der Raan GmbH, einerseits einen internen Dienstleister für die gesamte Unternehmensgruppe, um den steigenden Anforderungen an das international wachsende Geschäft gerecht zu werden. Andererseits betreut die Butt Media auch externe Kunden und Partner und bringt durch den Mix aus jahrelanger Expertise auf dem Feld nachhaltiger und innovativer Umweltlösungen gepaart mit innovativem und hochwertigem Design ein stark gefragtes Angebot in den Markt.

„Wir erleben derzeit ein gesellschaftliches Umdenken hin zu einem nachhaltigen, achtsamen und umweltbewussten Lebensstil“, zeigt sich auch Fruscio von der Strategie hinter der Agentur überzeugt. „Wir haben in diesen Themen seit knapp 20 Jahren internationale Erfahrung gesammelt und möchten diese Erfahrung in möglichst vielen Bereichen einsetzen. Mit der Butt Media helfen wir vielen Unternehmen, ihre guten und nachhaltigen Produkte und Dienstleistungen auch hochwertig und innovativ zu vermarkten.“