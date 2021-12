APK: Vollentfärbte Kunststoff-Rezyklate

Im Laufe des Jahres 2021 habe die APK am Standort Merseburg in mehreren Phasen eine Produktionskampagne im industriellen Maßstab realisiert. Ausgangsmaterial für die ‚post-consumer Newcycling-Kampagne‘ seien Folienabfälle aus der haushaltnahen Sammlung gewesen. In einer ersten Phase hätten bereits gute Ergebnisse bezüglich problemloser Verwertbarkeit, Ausbeute und mechanischer Werte des Rezyklats erzielt werden können.

Mit Blick auf die Entfärbung seien die Prozessparameter in einer zwischengeschalteten Laborphase nachgeschärft worden. Die modifizierten Parameter seien im November 2021 erfolgreich in der zweiten Phase der Kampagne von dem Entwicklungsteam rund um Hagen Hanel, Leiter des Plastics Recycling Innovation Center der APK, umgesetzt worden. „Unsere harte Arbeit hat sich voll ausgezahlt,“ erklärt Dr. Jürgen Flesch, im Vorstand der APK verantwortlich für Produktion und Technologie. „Wir konnten aus gemischten, flexiblen Haushaltsabfällen ein helles LDPE-Rezyklat gewinnen, welches anschließend problemlos zu einer Folie verarbeitet wurde.“ Die Analyse des erhaltenen Materials zeige exzellente Farb- und Transparenzwerte. „Der L-Wert unserer ‚Kampagnen-Folie‘ liegt nahe bei dem von Folien aus Neuware“, so Flesch.