Lindners Teil der weltgrößten Energy-from-Waste-Anlage

Ganz im Zeichen von Dubais Nachhaltigkeitsstrategie möchte die Stadtverwaltung die Menge der auf Deponien entsorgten Siedlungsabfälle minimieren und investiert daher in Anlagen für erneuerbare Energien. Die neue Anlage in Warsan wird die weltweit größte ihrer Art sein und täglich 5.555 Tonnen nicht recyclebare Siedlungsabfälle aus dem Großraum Dubai verwerten, wobei jährlich 1.825 Millionen Tonnen in erneuerbare Energie umgewandelt werden. Der erzeugte Strom wird als Grundlaststrom in das lokale Netz eingespeist werden und rund 120.000 Haushalte versorgen.