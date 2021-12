Branchenbarometer WtE: Erholung und steigende Preise

Das ist das Ergebnis des aktuellen Waste-to-Energy (WtE) Branchenbarometers. Die Umfrage wird jährlich vom Beratungsunternehmen ecoprog mit Unterstützung des Betreiberverbandes CEWEP durchgeführt und ist als kostenloser Download auf der Webseite von CEWEP erhältlich.

Die Betreiber von WtE-Anlagen bewerten ihre aktuelle Geschäftslage mit 72 von 100 möglichen Punkten als sehr gut; das ist der dritthöchste Wert in der seit 2012 jährlich durchgeführten Befragung. Auch die Geschäftserwartungen werden so positiv wie selten zuvor bewertet.

Die positive Beurteilung zieht sich praktisch über alle Bereiche: 69% der Anlagenbetreiber bewerten die gegenwärtige Auslastung ihrer Anlage als verhältnismäßig hoch; mehr als ein Drittel berichtet von einer gestiegenen Nachfrage auf dem Spotmarkt. Nach Jahren einer hohen Anlagenauslastung berichten immerhin 16% von einem abermaligen Anstieg dieser Auslastung; von einer gesunkenen Auslastung berichtete kein einziger Betreiber.

Die positiven Geschäftserwartungen sind ein Wermutstropfen für die Anlieferer an WtE-Anlagen: Fast die Hälfte der Betreiber erwartet in den kommenden Monaten steigende Preise in der thermischen Abfallverwertung. Diese sind die Folgen zusätzlicher Abgaben, etwa im Rahmen einer CO2-Bepreisung, aber auch gestiegener Kosten für Rohstoffe.

Nur eine Minderheit der WtE-Betreiber sieht als Folge zusätzlicher Abgaben die Gefahr eines sinkenden Marktanteils; 70 % der Befragten hingegen erwarten, dass sich die Abfallentsorgung insgesamt verteuert. Anders als etwa in der Energiepolitik wird die Steuerungswirkung einer CO2-Bepreisung hier nicht als relevant angesehen.

Als wesentliche Zukunftsthemen wurden von den WtE-Betreibern vor allem die Felder Carbon Capture and Storage (CCS) / Carbon Capture and Utilization (CCU) und Wasserstoff identifiziert.

Noch deutlicher als bei den Betreibern ist der Stimmungsaufschwung in der WtE-Industrie. Diese erreicht einen Geschäftsklimawert von 51 von 100 möglichen Punkten – ein Allzeithoch in der seit 2012 jährlich durchgeführten Befragung. Die aktuelle Geschäftslage wurde mit 54 von 100 möglichen Punkten bewertet. 85% der Unternehmen bewerteten ihren Auftragsbestand als verhältnismäßig groß oder ausreichend; für 93% der Unternehmen ist dieser in den letzten 12 Monaten stabil geblieben oder sogar angewachsen.

Das größte aktuelle Problem der Branche sind die Preissteigerungen der vergangenen Monate für Rohstoffe und Zulieferungen. Als Ergebnis erwarten fast 80% aller Industrieunternehmen in dieser Befragung für die Zukunft steigende Preise.

Das WtE Branchenbarometer 2021 erhebt das aktuelle Geschäftsklima in der WtE-Branche nach einer vom ifo Institut entwickelten Systematik. Zusätzlich wurden Fragen zu aktuellen Entwicklungen untersucht.

Durchgeführt wird das WtE Branchenbarometer vom Kölner Beratungsunternehmen ecoprog GmbH. Der europäische Dachverband der Betreiber thermischer Abfallverwertungsanlagen CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy Plants) unterstützt die Erhebung. Für jeden Teilnehmer im Rahmen der Befragung hat ecoprog 10 Euro an SOS Kinderdorf e. V. gespendet.

Das Branchenbarometer ist als kostenloser Download auf der Webseite von CEWEP erhältlich.