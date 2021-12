Kaufland: 20 Prozent weniger Plastikeinsatz

Durch Verpackungsoptimierung und -reduktion hat Kaufland nach eigenen Angaben den Plastikeinsatz in Deutschland in den vergangenen drei Jahren um 20 Prozent reduziert. Länderübergreifend habe die Einsparung sogar bei 21 Prozent gelegen.

„Das ist ein erster großer Meilenstein, den wir in erster Linie unseren wirklich engagierten Kollegen in den Fachbereichen zu verdanken haben. Sie haben an verschiedensten Stellen im Unternehmen mit Nachdruck und Erfolg an den Reduktionszielen gearbeitet“, sagt Lavinia Ahmad, Leiterin Nachhaltigkeit bei Kaufland.

In den vergangenen drei Jahren hat Kaufland, wo immer möglich und nachhaltig Plastik reduziert, Produkte so gestaltet, dass sie recyclingfähig sind und den Rezyklatanteil in allen Eigenmarkenverpackungen stetig erhöht. Zudem setzt sich das Unternehmen aktiv für die Wiederverwertung der in den Kreislauf eingebrachten Materialien ein.

Durch u.a. folgende Maßnahmen seien diese Fortschritte erreicht worden:

Rund 60 Prozent aller Obst- und Gemüseartikel werden unverpackt angeboten.

Auslistung von Einwegtragetaschen und Angebot von mehrfachverwendbaren Tragetaschen.

Angebot von Mehrweg-Frischetaschen für Obst und Gemüse.

Verzicht auf die Plastikdeckel bei Kaffee- und Joghurtbechern.

Reduktion des Plastikanteils in Verpackungen verschiedenster Sortimentskategorien.

Alle PET-Einwegpfandflaschen der Kaufland-Eigenmarken in Deutschland, die von der Schwarz Produktion hergestellt werden, bestehen zu 100 Prozent aus recyceltem Plastik (rPET).

Haushaltswaren aus 100 Prozent Rezyklat, die in Zusammenarbeit mit PreZero entstehen.

„Die Sensibilisierung der Gesellschaft und unserer Mitarbeiter ist für uns ein elementarer Baustein im Rahmen unserer Plastikstrategie“, so Ahmad weiter. Deshalb werden alle Kanäle des Unternehmens genutzt, um Kunden und Mitarbeiter darauf aufmerksam zu machen, wie sie zur Reduktion von Plastik beitragen können. Das „Bewusster verpackt“-Logo schafft mehr Transparenz für Kaufland-Kunden. Es macht sichtbar, welche Produktverpackungen optimiert wurden und ist auf verschiedenen Eigenmarkenprodukten aufgebracht. Durch weitere Maßnahmen, wie die Kaufland-Umweltaktionstage an Schulen und die Unterstützung von Aufklärungsaktionen zum Thema Mülltrennung engagiert sich Kaufland für eine bewusste Aufklärung seiner Kunden.