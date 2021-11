Digitales Abfallmanagement sorgt für mehr Effizienz und Nachhaltigkeit

Vorheriger Artikel

Mit der G.A.S. Gesellschaft für Abfallbeseitigung und Städtereinigung mbH & Co. KG, Mannheim, der Süd-Müll GmbH & CO. KG am Hauptsitz Heßheim, in Zweibrücken und Landau sowie der Süd-Müll Saar-Pfalz Entsorgung GmbH in St. Ingbert erweitert die Willersinn-Gruppe ab sofort das Netz der Rewindo-Annahmestellen um fünf Standorte.