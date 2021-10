Netto und „Mülltrennung wirkt“ setzen Partnerschaft fort

Seit Montag (25.10.) informiert Netto bundesweit Kundinnen und Kunden mit neuen Motiven, wie Verpackungen und Restmüll richtig getrennt werden und damit mehr Recycling ermöglicht wird. Durch Recycling gelangen Verpackungen in den Wertstoffkreislauf, so können Ressourcen geschont und der CO2-Ausstoß gesenkt werden. Der noch immer zu hohe Anteil an Restmüll in der Gelben Tonne/im Gelben Sack erschwert oder verhindert das Recycling wertvoller Rohstoffe. Die gemeinsame Informationskampagne hat das Ziel, die Recyclingquote weiter zu verbessern.

Die Reduktion von Verpackungsmengen, Mehrweg-Lösungen und Recyclingstrategien – dieser Dreiklang ist Teil der umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie von Netto zum Schutz von Ressourcen und Klima. „Wir setzen auf innovative, umweltfreundlichere Verpackungskonzepte und reduzieren – wo sinnvoll möglich – die Verpackungsmaterialien. Gleichzeitig ist es uns wichtig, Verbraucherinnen und Verbraucher über die richtige Mülltrennung zu informieren und zu motivieren“, so Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Netto. Auch Axel Subklew, Sprecher der Initiative „Mülltrennung wirkt“, zeigt sich hochzufrieden: „Netto war letztes Jahr unser erster großer Partner im Lebensmitteleinzelhandel und ist jetzt auch der erste, mit dem wir eine zweite große Informationskampagne umsetzen. Das bestätigt unser Partnerkonzept für den Handel zur aktiven Ansprache zahlreicher Haushalte.“

Mit neuen, humorvollen Motiven und Claims vermittelt die Initiative „Mülltrennung wirkt“, wie einfach es ist, mit richtiger Mülltrennung einen Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz zu leisten. Für die Verbreitung der Motive stellt Netto erneut ein umfangreiches Paket an Werbeflächen und Kommunikationskanälen deutschlandweit zur Verfügung. Allein in den Netto-Filialen erreicht die Kampagne wöchentlich über 21 Millionen Kundinnen und Kunden.