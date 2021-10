Saubermacher erneut Nachhaltigkeits-Weltmeister

Das steirische Recyclingunternehmen hat zum vierten Mal in Folge beim GRESB1-Rating als weltweit nachhaltigster Entsorger abgeschnitten.

Als Top-Unternehmen hat Saubermacher zudem auch ein 5-Sterne-Ranking für seinen Nachhaltigkeitseinsatz erhalten.

Für sein Engagement in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) hat Saubermacher 96 von 100 möglichen Punkten bei der Nachhaltigkeitsbewertung von Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) erreicht. Mit der weltweit höchsten Bewertung unter allen Entsorgungsunternehmen ist Saubermacher damit führend in seiner Kategorie. Der Durchschnitt über alle Teilnehmer betrug 72 Punkte. Insgesamt nahmen 549 Betriebe am Bewertungsprozess teil. Im Vergleich zum Vorjahr konnten vor allem Verbesserungen im Bereich Reporting erzielt werden.

Das amerikanisch-niederländische Institut bewertet die teilnehmenden Unternehmen nach Kriterien, die unter anderem Unternehmensführung, Unternehmenspolitik und deren Umsetzung, Risiko- und Chancen-Management, Monitoring und Umweltmanagementsystem, Stakeholder-Management und Performance-Indikatoren bein-halten. Die Bewertungskriterien werden jährlich überarbeitet und an die Bedingungen am Markt angepasst.

„Nachhaltiges Wirtschaften ist die Grundlage des Erfolgs von Saubermacher. Durch unsere Recyclingtätigkeiten leisten wir jeden Tag einen wesentlichen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. Unser wiederholter Erfolg bei diesem angesehenen Rating bestärkt uns, unsere Vision Zero Waste weiterhin zu verfolgen“, freut sich Hans Roth, Vorsitzender des Aufsichtsrats und Gründer der Saubermacher AG.