Zentek: Premiumdienstleistung für Übererfüllung Recyclingquote

Mit recycling.de will Zentek Herstellern und Inverkehrbringern von Kunststoffverpackungen ermöglichen, Verantwortung für eine 100-prozentige werkstoffliche Verwertung zu übernehmen.

Als Premiumdienstleistung für mehr Recycling baue recycling.de auf dem Dualen System Zentek auf, bei dem Hersteller und Inverkehrbringer von Verkaufsverpackungen ihre Verpackungen gemäß Verpackungsgesetz (VerpackG) lizenzieren. Bei der Verwertung müssen die gesetzlichen Recyclingquoten eingehalten werden – für Kunststoff liegt diese ab Januar 2022 bei 63 Prozent. Die Nachfrage nach Optionen für mehr Recycling sei jedoch groß.



100 Prozent werkstoffliches Recycling will recycling.de auf zwei Wegen ermöglichen: Einerseits könnten die bei der Sortierung von Kunststoffverpackungen übrigbleibenden Mischkunststoffe vor der Ersatzbrennstoffaufbereitung in einem Extraschritt nochmals sortiert werden. Somit werde das Recyclingpotenzial der gemischten Kunststofffraktion noch mehr ausgeschöpft und wertvolle recycelbare Verpackungen, die sich oft noch darin befinden, landen nicht direkt in der Verbrennung. Andererseits unterstütze recycling.de Verwertungsverfahren für Mischkunststoffe, bei denen neue Kunststoffprodukte entstehen.