Polysecure erreicht mit Sort4Circle weitere Meilensteine

In Anlehnung an die 28. Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP 28) in Dubai richten die Global Recycling Foundation (GRF) und die BDSV am Weltrecyclingtag 2024 ihr Augenmerk auf Jungunternehmertum und Ausbildung im (Stahl-)Recyclingsektor.