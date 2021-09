Verpackungsanalyse für den internationalen Markt

Recyclingfähige Verpackungen – zertifiziert für den internationalen Markt: Auf der Fachpack, der Europäischen Fachmesse für Verpackung, Technik und Prozesse präsentiert Interseroh vom 28. bis 30. September 2021 sein erweitertes Dienstleistungsangebot „Made for Recycling“. „Die Nachfrage ist groß. Unsere Kund*innen möchten wissen, ob ihre Verpackungen beispielsweise in Frankreich oder Italien genauso hochwertig recycelt werden können wie in Deutschland“, sagt Interseroh-Geschäftsführer Markus Müller-Drexel. „Mit der Internationalisierung unserer wissenschaftlich fundierten Verpackungsanalyse können wir die Unternehmen künftig noch besser dabei unterstützen, nachhaltige und ressourcenschonende Verpackungslösungen für ihre Absatzmärkte zu entwickeln.“

Die Prüfmethode „Made for Recycling“ ist in Deutschland als ein Standard für recyclingfähige Verpackungen etabliert. Drei Jahre nach dem Start folgt nun der internationale Rollout: Ab sofort können alle interessierten Unternehmen zusätzlich die unabhängige Bewertung der Recyclingfähigkeit in ausgewählten europäischen Ländern in Anspruch nehmen. Dazu werden nicht nur die Materialien und das Design der Verpackungen untersucht, sondern auch die tatsächliche Sortier- und Recyclingfähigkeit, die stark von der technischen Infrastruktur vor Ort abhängt. Die internationale Verpackungsanalyse wurde durch das Bifa-Umweltinstitut und das Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung validiert und ist zunächst für Belgien, Dänemark, Frankreich, Italien, die Niederlande, Österreich, Schweiz, Polen, Spanien und UK möglich. Mit dem Siegel „Made for Recycling“ können Hersteller*innen ihren Kund*innen zudem zeigen, dass sie Wert auf eine funktionierende Kreislaufwirtschaft legen und Verantwortung für den Klima- und Ressourcenschutz übernehmen.

33 Prozent Preisnachlass auf der Messe

Die Fachpack ist in diesem Jahr als hybride Veranstaltung geplant. Das heißt: Interessierte können sich am Stand von Interseroh im Messezentrum Nürnberg informieren oder über die digitale Plattform my Fachpack teilhaben. Vor Ort steht unter anderem ein Fachvortrag von Verpackungsexperte Julian Thielen zum Fokusthema Internationalisierung auf dem Programm.

Außerdem gewährt Interseroh anlässlich der Messe einen Preisnachlass von 33 Prozent auf die neue internationale Verpackungsanalyse. Das Angebot ist online buchbar ab dem 27.September bis zum 5. Oktober und am Messestand von Interseroh bis zum 8. Oktober.