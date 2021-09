Green Alley Award 2022 sucht grüne Startups

Ab heute können junge Unternehmen ihre Bewerbung für den Green Alley Award 2022 online unter www.green-alley-award.com einreichen. Den Gewinner ermittelt die Jury im Anschluss an einen Live-Pitch, der im April 2022 stattfinden wird.

“Wir wollen zu neuen Ideen und Herangehensweisen ermutigen, die Ressourcen schonen und Abfall reduzieren”, sagt Jan Patrick Schulz, CEO der Landbell Group. “Es gibt so viele gute Ansätze. Unser Ziel ist es, junge Unternehmen zu fördern und sie mit Experten aus der europäischen Kreislaufwirtschaft zu vernetzen.”

Der Green Alley Award 2022 richtet sich an Start-ups und junge Unternehmer, die ein Geschäftsmodell in den Bereichen Digitale Kreislaufwirtschaft, Recycling und Abfallvermeidung entwickelt haben. Gesucht werden Unternehmen, die mit ihrem Produkt, ihrer Technologie oder ihrem Service kurz vor der Markteinführung stehen oder sich bereits in der Wachstumsphase befinden. Ebenfalls willkommen sind Start-ups, die auf andere europäische Märkte expandieren wollen. Einzige Voraussetzung: Die Geschäftsidee soll dazu beitragen, Abfälle zu reduzieren oder diese in Ressourcen zu verwandeln.

Die Gewinner – eine große Bandbreite an Konzepten

Nachhaltige Materialien, Ideen für ein cleveres Recycling oder hilfreiche digitale Lösungen – die Circular Economy bietet Gründern ein enormes Geschäftspotenzial. Das zeigen die unterschiedlichen Konzepte der Green Alley Award-Gewinner aus den vergangenen Jahren. Im vergangenen Jahr gewann traceless materials aus Deutschland den Preis mit einer zum Patent angemeldeten Technologie, die Reststoffe aus der Agrarindustrie in eine nachhaltige Kunststoffalternative umwandelt. Das estnische Start-up Gelatex Technologies überzeugte 2019 die Jury mit seiner einzigartigen Idee für eine Alternative zu herkömmlichem Leder aus dem Nebenprodukt Gelatine. Im Jahr 2017 hatte das finnische Start-up Sulapac eine holzbasierte, biologisch abbaubare Alternative zu Plastikverpackungen präsentiert. Der erste Gewinner des Green Alley Awards, das finnische Start-up Repack, entwickelte einen Service, der wiederverwendbare Verpackungen für Onlinehändler anbietet.

Der Prozess – von der Bewerbung bis zum Finale