Erste Software für Abfallwirtschaft mit DATEV-geprüfter Schnittstelle

Somit sei David.net die erste Software für privatwirtschaftlich organisierte Abfallentsorgung sowie Recycling und Schrotthandel mit technisch geprüfter DATEV-Schnittstelle.



Die Prüfung bestätige den fehlerfreien und unkomplizierten Datenaustausch zwischen der ERP-Software David.net und DATEV Unternehmen online sowie DATEV Rechnungswesen. Die digitale Lösung ermögliche einen direkten, papierlosen Austausch von Belegen, Daten und Dokumenten zwischen Unternehmen der Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft und deren Buchhaltung und steuerlichen Beratern.



Mit Hilfe der technisch geprüften Schnittstelle könnten David.net-Kunden ihre Rechnungs- und Buchungsdaten über einen durchgängig digitalen Prozess an die DATEV-Lösung rund um die Finanzbuchhaltung weitergeben. Sensible Daten von Geschäftsvorfällen wie Ausgangs- und Eingangsrechnungen, Gutschriften oder Rechnungskorrekturen würden ohne manuelle Zwischenschritte sicher und an die Buchhaltung oder den Steuerberater weitergeleitet.



Der gesicherte digitale Datenaustausch zwischen den Systemen entlaste Unternehmer wie Steuerberater von lästigen Routineaufgaben, erleichtere die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen an eine ordnungsmäßige Buchführung, steigere die Datenqualität und vereinfache die Datenverarbeitung. Dabei müssten David.net-Kunden nicht einmal selbst DATEV-Anwender sein. Der durchgängige Datenfluss funktioniere auch dann, wenn die Finanzbuchhaltung – wie in vielen kleineren und mittelständischen Unternehmen üblich – an eine Steuerberatungskanzlei ausgelagert wurde.