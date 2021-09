Kommunen bei Circular Economy mit viel Luft nach oben

Von März bis Juli 2021 hatte die Initiative New Life Städte und Gemeinden dazu aufgerufen, an der Online-Umfrage „Einsatz und Relevanz von Sekundärrohstoffen in Kommunen“ teilzunehmen und 24 Fragen rund um die Bedeutung von Sekundärrohstoffen für kommunale Projekte und öffentliche Ausschreibungen zu beantworten. An der Umfrage hätten sich überwiegend kreisangehörige Städte und Gemeinden aus ganz Deutschland beteiligt – vor allem aus Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg. Knapp 80 Prozent der Teilnehmenden waren Führungskräfte aus relevanten Fachbereichen.

Die Ergebnisse der Umfrage zeigten: Die Verantwortlichen in den Kommunen sind wenig über das Thema Sekundärrohstoffe und deren vielfältige Einsatzmöglichkeiten informiert. Dementsprechend selten würden recycelte Materialien bei kommunalen Projekten genutzt. Etwa nur bei der Hälfte der öffentlichen Auftragsvergaben spiele der Einsatz von Sekundärrohstoffen eine Rolle. Nur fünf Prozent der Befragten fühlen sich ausreichend über die Vor- und Nachteile von verfügbaren Sekundärrohstoffen in der öffentlichen Stadtplanung informiert. Über 90 Prozent der Befragten meinten, dass mehr Informationen und Wissen den Einsatz von Sekundärrohstoffen fördern würden, ebenso entsprechende gesetzliche Vorgaben, konkrete Unterstützung bei Ausschreibungen und vermehrtes Interesse in der Bevölkerung.

Fast 90 Prozent der Teilnehmenden gaben an, keine Bedenken beim Einsatz von Sekundärrohstoffen zu haben. Es fehle allerdings flächendeckend an Aufklärung über Sekundärrohstoffe und ihre ökologischen und ökonomischen Vorteile für Kommunen. Das Bewusstsein für nachhaltiges Handeln durch den Einsatz von Recycling-Produkten sei laut der Umfrage vorhanden. Jetzt gelte es, die Kommunen maximal in der Umsetzung zu unterstützen.

Nur ein Viertel der befragten Kommunen setze bisher auf Produkte aus recycelten Altreifen – hauptsächlich als Bodenbelag auf Spiel- und Sportplätzen und als Gummiasphalt. Weitere Einsatzgebiete wie Dämmungen, Einfassungen, Außenlampen oder Schallschutz seien nicht bekannt. Die Initiative New Life, die sich für hochwertige Produkte aus recycelten End-of-Life-Tyres (ELT) stark macht, will diese Informationslücke schließen.