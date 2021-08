Rebuy übernimmt Technology Recycle Group

Nächster Artikel

Vier Monate betrug die Bauzeit, nun soll die neue Klärschlammvererdungsanlage in Bodenwerder in Betrieb gehen. In den ersten fünf Jahren Laufzeit wird die Pauly Group den Anlagenbetrieb begleiten, um Fachberatung und Schulung für die Kläranlagenmitarbeiter zu bieten.