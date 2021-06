Tomra und Indorama fördern PET-Recycling in Mexiko

Vorheriger Artikel

Falls Sie es noch nicht gemerkt haben sollten: Im September ist Bundestagswahl. Und der Wahlkampf hat längst begonnen. Dabei geht es nicht nur um die Frage, wer nach vier Amtszeiten Angela Merkel im Kanzleramt beerbt. Klima- und Umweltfragen werden in der kommenden Legislaturperiode eine wichtige Rolle spielen. Dafür wird nicht zuletzt auch Brüssel sorgen. Aber auch verschiedene Verbände und NGOs haben schon kundgetan, was sie von einer künftigen Regierung in Sachen Kreislaufwirtschaft erwarten.