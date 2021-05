Lizenzero ab sofort mit Partnerangeboten

Zum Start unterstützen die folgenden Partnerunternehmen die Initiative von Interseroh: BB-Verpackungen möchte mit seinen Verpackungen aus erneuerbaren Materialien und Recycling-Werkstoffen einen Online-Versand mit „gutem Gewissen“ erleichtern. Mit Kartonplus ist ein weiterer Spezialist für Verpackungsmittel im Bereich E-Commerce-Versand an Bord. Nachhaltige Verpackungslösungen stehen auch bei Packiro im Fokus. Mit seinem Know-how im Bereich recyclingfähiger Verpackungen sieht sich das Unternehmen im Lizenzero-Netzwerk auch in einer beratenden Funktion.



Ebenso relevant wie das Thema Verpackung sind für die Online-Händler*innen Logistik- und Fulfillment-Dienstleistungen. byrd unterstützt mit seinem internationalen Fulfillment-Netzwerk schnell wachsende Online-Händler*innen sowie Direct to Consumer (D2C)-Marken beim Wachstum und möchte gemeinsam mit Lizenzero nachhaltige Lösungen für die E-Commerce-Branche etablieren. Alaiko bietet moderne Fulfillment-Lösungen, speziell für stark wachsende E-Commerce Brands. Als Anbieter für E-Commerce-Lösungen ist zudem Shopware als Service-Partner mit dabei. Der Online-Shop Lizenzero zum Beispiel basiert auf der Software dieses Anbieters. Kaufland.de ist einer der am schnellsten wachsenden Online-Marktplätze Deutschlands. Der Marktplatz bietet (Online-)Händler*innen eine optimale Plattform für den Auf- und Ausbau ihres Multichannel-Vertriebs. Und nicht zuletzt ergänzt der Händlerbund, Europas größter Online-Handelsverband, das Angebot für Lizenzero-Kund*innen, unter anderem durch umfangreiche Unterstützung in Sachen Recht, Beratung und Weiterbildung.