Save the date: Digitales bvse-Branchenforum 2021

Zum ersten Mal präsentiert sich das bvse-Branchenforum 2021 mit dem Forum Schrott und dem Elektron(nik)-Altgerätetag am 17. Juni digital im Zoom-Format.

Im ungewohnten Format, aber mit gewohnter Professionalität, hat der bvse-Fachverband Schrott, E-Schrott und Kfz-Recycling ein spannendes Programm zusammengestellt und hochkarätige Referenten für das Jahres-Branchenevent gewonnen.

Mit dem Thema „Zukunft Schrott und die Klimaneutralität“ setzt das digitale Forum Schrott im bvse am 17. Juni um 10:30 Uhr den Startschuss zu einer in die Zukunft weisenden Vortrags- und Diskussionssession. Experten aus dem Anlagenbau für die Eisen- und Stahlerzeugung, aus führenden europäischen Recyclingunternehmen, Rohstoff-Analysten und Kenner der politischen Aktivitäten in Brüssel teilen mit uns ihre Einschätzungen zu den Entwicklungen im Rahmen des Green Deals, zu Herausforderungen durch die Abfallverbringung und zur Zukunft des europäischen Schrottaußenhandels. Internationale Gäste und Brancheninteressierte sind hierzu herzlich willkommen. Der Programmteil des Forums Schrott wird simultan Deutsch/Englisch übersetzt.

Gegen 12:30 Uhr findet der erste Teil des digitalen Branchenforums seinen Abschluss in einem Virtual Lunch Break.

Um 13:30 Uhr startet anschließend der digitale Elektro(nik)-Altgerätetag mit dem Fokus auf die „Nationale Gesetzgebung & einem Blick auf Brüssel“. Was sind die Inhalte des neuen ElektroG III und der Behandlungsverordnung und was können sie bewegen? Welche gesetzlichen Neuerungen plant die EU sowie Praxiserfahrungen und Empfehlungen zu den Hürden der Notifizierung sind die Inhalte, zu denen Vertreter aus dem BMU, dem Europäischen Recyclingverband EuRIC und technologieführender Recyclingunternehmen Stellung nehmen und in einer Talkrunde diskutieren.