Bollegraaf und Kooi wollen Brände verhindern

Kooi und Bollegraaf wollen gemeinsam dafür sorgen, dass Brandherde in europäischen Entsorgungs- und Recyclingunternehmen gar nicht erst entstehen.

Gemeinsam verwenden sie intelligente Kameras, die Temperaturanstiege erkennen können, lange bevor das Feuer ausbricht. Kooi hat nach eigenen Angaben so bereits mehr als 350 Vorfälle verhindert.

Allein in den Niederlanden verursachen Brände jedes Jahr Schäden in zweistelliger Millionenhöhe. In den letzten drei Jahren wurden mindestens 243 Brände bei Entsorgungs- und Recyclingunternehmen erfasst. Das geht aus aktuellen Zahlen der Risikoanalyseagentur Burghgraef Van Tiel & Partners hervor, die landesweit mit Versicherern zusammenarbeitet.

Bollegraaf Recycling Solutions will europaweit Entsorgungs- und Recyclingunternehmen das Rising Early Detection (RED)-System von Kooi zur Verfügung stellen, das aufgrund intelligenter Technologie einen unsichtbaren Temperaturanstieg frühzeitig erkennen soll. Bei einem nicht-normalen Temperaturanstieg erhalte die Kooi-Alarmzentrale, die rund um die Uhr beobachtet, sofort eine Benachrichtigung. Sie ergreife direkte Maßnahmen und rufe zum Beispiel Sicherheitsleute oder Feuerwehrleute an.

Mit Bollegraaf sei eine exklusive Vereinbarung über die Verteilung des RED-Systems in Europa abgeschlossen worden – mit der Aussicht auf eine globale Zusammenarbeit. Das Überwachungssystem soll zunächst bei rund 100 Entsorgungs- und Recyclingunternehmen installiert werden.