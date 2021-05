Classen und Hündgen gründen HC Plastics GmbH

Die beiden Familienunternehmen W. Classen GmbH & Co. KG, einem Hersteller von Bodenbelägen in den Bereichen Laminat- und Polymerboden und Hündgen Entsorgungs GmbH & Co. KG, Betreiber von Wertstoffsortieranlagen, haben gemeinsam die HC Plastics GmbH gegründet.