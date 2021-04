Otto Dörner übernimmt Kranich Entsorgung

Enno Simonis, Geschäftsführer der Otto Dörner Entsorgung GmbH, freut sich über die Übernahme der Kranich Entsorgung GmbH: „Wir expandieren seit Jahren stark und freuen uns darüber die Kranich Entsorgung GmbH in der Otto Dörner Gruppe begrüßen zu dürfen.“ Mit dem Erwerb will Otto Dörner in Norddeutschland seine Sonderabfallentsorgungsaktivitäten weiter ausbauen.

Die Kranich Entsorgung GmbH passe nicht zuletzt aufgrund der gemeinsamen Philosophie als mittelständisches Familienunternehmen optimal zu Otto Dörner. Kranich ist in der Entsorgung von gefährlichen Abfällen hauptsächlich in Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg tätig. Das Unternehmen sammelt und verwertet oder beseitigt industrielle Abfälle mit einem eigenen Fuhrpark und eigenem Sonderabfallzwischenlager. Diese Aktivitäten leistet Kranich Entsorgung seit über 15 Jahren mit ca. 20 Mitarbeiter:innen und 10 Fahrzeugen. Otto Dörner will sämtliche Mitarbeiter:innen übernehmen und den Fuhrpark analog zum Unternehmenswachstum nach Bedarf weiter ausbauen.

Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, will Heinrich-Georg Kreisel für mindestens fünf Jahre als Geschäftsführer weiter für das Unternehmen tätig sein.