EU erteilt Freigabe für Joint Venture von Aurubis und TSR

Das Joint Venture soll unter dem Namen Cablo GmbH geführt werden. TSR wird als Gesellschafter 60 % des Joint Ventures halten, die Aurubis AG 40 %. Sämtliche Mitarbeiter der Aurubis-Tochter Cablo am brandenburgischen Standort Fehrbellin sowie die Mitarbeiter vom TSR-Standort in Gelsenkirchen, die in der Kabelaufbereitung tätig sind, sollen in das neue Gemeinschaftsunternehmen übergehen.

Cablo ist seit 1949 auf das Recycling von Kupfer- und Aluminiumkabeln spezialisiert und stellt unterschiedlichste Metallgranulate her. Aus Kabelisolierungen werden Kunststoffprodukte gefertigt. Die TSR-Niederlassung in Gelsenkirchen betreibt zwei Kabelgranulierungsanlagen und bereitet diverse Kabelsorten auf, aus denen ebenfalls verschiedene Qualitäten von Kupfer- Granulaten gewonnen werden.