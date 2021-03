WatchDog: Tool zur automatisierten Digitalisierung der Abfallabfuhr 

Das Tool soll es Gemeinden und Abfuhrunternehmen ermöglichen, die Abfuhr auf die gleiche Weise wie heute durchzuführen und biete ihnen automatisch einen genauen Überblick über abgeführte Container (bzw. gesammelte Säcke). WatchDog identifiziere unbezahlte oder problematische Container, aktualisiere den Containerbestand anhand realer Daten, zeichne alle realisierten Routen auf und umfasse gleichzeitig ein komplexes Fuhrparkmanagement.

WatchDog bestehe aus einer Zentraleinheit (Gerät von einer Größe von ca. 10x8x20cm), die direkt an das Fahrzeug installiert werde; vier einstellbaren RFID-UHF-Antennen (zwei zur Identifizierung der zur Abfuhr zugelassenen Container und zwei zur Bestätigung der Entleerung), die normalerweise am oberen und seitlichen Teil des Fahrzeugs angebracht seien, und sg. Tags (RFID-UHF-Tags oder Aufkleber), die die Container (oder Säcke) kennzeichnen und so für die Kommunikation mit Fahrzeugen sorgen würden.

WatchDog werde beim Starten des Fahrzeugs aktiviert. Während der Abfuhr würden automatisch alle ausgeführten Tätigkeiten erfasst und in Sensoneo-Modulen für Infrastrukturverwaltung (Asset Management), Abfuhrmanagement (Route Planning) und Flottenmanagement (Fleet Management) gespeichert. Das Fleetmanagementmodul ermögliche eine einfache Verwaltung von täglichen Aufgaben in Bezug auf Fahrzeuge und Routen. Die Disponenten erhalten einen detaillierten und genauen Überblick über alle Aktivitäten vor Ort und im Depot, einschließlich ihrer aktuellen Status, der Kostenübersicht und der Möglichkeit, die Abfuhrrouten für Fahrer in realer Zeit und die Fahrzeuglokalisierung auf der Karte zu aktualisieren. Das Modul umfasse die Garage-Plattform, Vorfallberichte und detaillierte Statistiken, einschließlich der Fahrtauswertung.

Das Gerät soll in etwa einer Stunde an jedem Fahrzeug installiert werden können, es seien keine wesentlichen Eingriffe erforderlich. Seine Funktionalität könne an die individuellen Bedürfnisse der Kunden angepasst werden – sie könnten die Entfernung festlegen, in der sie die für die Abfuhr zugelassenen Container identifizieren möchten, und die Entfernung, die sie für ideal halten, um Entleerung/Sammeln zu bestätigen.

WatchDog sei ein 3-in-1-Gerät. Neben der automatischen Bestätigung der Entleerung einzelner Container (oder Säcke) decke das Tool die Anforderungen des Flottenmanagements und der Überwachung der realisierten Routen vollständig ab. WatchDog ist mit seiner Funktionalität, seiner Ausführung und den verwendeten Technologien einzigartig.