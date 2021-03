Unabhängiges Siegel zur Kennzeichnung von Recyclingfähigkeit:

Mit dem Siegel „Flustix RECYCLABLE – DIN plus“ kennzeichnet Flustix – Rethink Plastics in Zusammenarbeit mit DIN CERTCO die Recyclingfähigkeit von Produkten und Verpackungen im Rahmen des Verpackungsgesetzes aus und fördert so transparente sowie wirklich nachhaltige Kreisläufe von Rohstoffen. Die Basis der Überprüfung bildet eine Laboranalyse, in der die Rezyklierbarkeit der im Produkt oder in der Verpackung verwendeten Materialien nachgewiesen wird. Hersteller von wiederverwertbaren Produkten und/oder Verpackungen können das „Flustix RECYCLABLE – DIN plus“-Zeichen auf unkomplizierte Weise beantragen und zusätzlich von finanziellen wie auch kommunikativen Vorteilen profitieren.

Malte Biss, Gründer von Flustix: „Hersteller können mit dem Siegel „Flustix RECYCLABLE – DIN plus“ ihren Pflichten gemäß des deutschen Verpackungsgesetzes nachkommen und somit On-Pack einen Benefit am POs generieren. Flustix und seine Partner garantieren damit zuverlässig und unabhängig, dass Produkte oder Verpackungen recycelbar sind und die Rohstoffe wieder dem Kreislauf zugeführt werden können. Verbraucher*innen wollen nachhaltig konsumieren und mit „Flustix RECYCLABLE – DIN plus“ sind Taten auf den ersten Blick am Produkt für jeden klar erkennbar.“