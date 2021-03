Neueste Fassung der Cradle-to-Cradle-Zertifizierung

Seit mehr als einem Jahrzehnt würden sich Designer, Hersteller und Markenunternehmen auf den Cradle-to-Cradle-Certified-Produktstandard verlassen, um Produkte und deren Auswirkungen auf Umwelt und Mensch positiv zu optimieren.

Der neue Standard „Cradle to Cradle Certified Version 4.0“ sei ein umfassendes Rahmenwerk. Er gebe Entwicklern und Herstellern praktische Anleitungen und Best Practices an die Hand, zukunftsfähige Produkte bereitzustellen. Diese erleichtere die Auswahl sicherer Materialien und sollen wirkungsvolle Innovationen sowie die Entwicklung von Produkten, Systemen und Geschäftsmodellen für eine zukunftsweisende Kreislaufwirtschaft befördern.

Die Version 4.0 unterstützt Unternehmen dabei:

Maßnahmen in fünf Schwerpunktbereichen der Nachhaltigkeit zu priorisieren: Materialgesundheit, Produkt-Wiederverwendung, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenmanagement sowie soziale Verantwortung

Roadmaps für Change-Prozesse aufzustellen: von der Produktinnovation bis zur operativen Umsetzung

Geschäftsmodelle zu transformieren, ebenso Systeme sowie Formen der Zusammenarbeit – und zwar in der gesamten Wertschöpfungskette

Die Nachhaltigkeits-Performance zu überprüfen und den Fortschritt messbar zu machen

Den Wandel hin zu einer sicheren, kreislauffähigen und gerechten Zukunft anzuführen

Cradle to Cradle Certified Version 4.0 stelle höhere Anforderungen in allen Leistungskategorien. „Unternehmen jeder Größe erhalten mit der neuen Version 4.0 eine anspruchsvolle Lösung, um vom Engagement ins Handeln zu kommen, indem sie miteinander verbundene Nachhaltigkeitsthemen aufgreifen und sichere und zirkuläre Produkte entwickeln“, so Peter Templeton, Präsident und CEO des Instituts.

Ab Juli 2021 werden neue Anträge zur Zertifizierung von Produkten für die Version 4.0 angenommen.

Informationen zur Zertifizierung