Recycling-Technik: Messe erst wieder 2022

Die Solids & Recycling-Technik in Dortmund wird auf den 16. und 17. Februar 2022 verlegt. Mit der Entscheidung will der Veranstalter für mehr Planungssicherheit sorgen.

„Wir setzen mit der nochmaligen Verlegung des Messetermins auf mehr Planbarkeit für alle Beteiligten der Solids & Recycling-Technik und haben uns deshalb bereits jetzt entschlossen zu handeln“, begründet Sandrina Schempp, Event Director vom Veranstalter Easyfairs, die Entscheidung für den erneuten Terminaufschub. Noch sei unklar, ob bis zum ursprünglich angedachten Termin im Juni dieses Jahres Messeveranstaltungen stattfinden dürfen oder Hotels und Gastronomie geöffnet sind. Daher sorge der Veranstalter, ergänzend zum Schutzkonzept, für mehr Planungssicherheit und verschiebt das Event auf den 16. und 17. Februar 2022.

Stabile Aussichten für Messeveranstaltungen ab dem dritten Quartal erwartet

Die noch zaghafte Corona-Öffnungsstrategie und der langsame Impfstart sorgen bis in den Sommer hinein für große Ungewissheit. Kurzfristige Änderungen in den nächsten Wochen könnten Aussteller oder Besucher spontane Entscheidungen abverlangen. Folglich wird es in diesem Jahr für alle Teilnehmer schwer, den Besuch großer Messeveranstaltungen zu planen. Der neue Termin im Februar 2022 dagegen erlaubt es den Beteiligten durch den großen Abstand zum aktuellen Geschehen sorgfältig und längerfristig zu organisieren.

Auf Neuigkeiten und persönlichen Kontakte dürfen sich Besucher und Aussteller laut Veranstalter in der Zwischenzeit dennoch freuen. Auch wenn größere Veranstaltungen noch nicht in Reichweite sind, komme die Fachmesse doch in kleinem Rahmen zu den Besuchern. Im Herbst 2021 geht die „Solids on Tour“ und bringt der Schüttgut- und Recyclingtechnik nach Karlsruhe und Chemnitz. Mit den geplanten Solids Regio Days will der Veranstalter Easyfairs Technologieanbietern und Anwendern eine neue, flexible Plattform für ihren persönlichen Austausch bieten. Auf den Ein-Tages-Veranstaltungen präsentieren sich die Aussteller einem regionalen Publikum in überschaubarem Rahmen. Spontan und ohne Reiseaufwand können Fachbesucher Lösungen für ihre Projekte finden und sich mit Anbietern in geschützter Atmosphäre austauschen.

Parallel zum Bedarf nach persönlichem Kontakt zeige sich in der Schüttgut- und Recyclingbranche auch der Wunsch nach Online-Formaten. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Befragung des Veranstalters Easyfairs unter Besuchern beider Fachmessen. Die Vertreter der Branchen suchen verstärkt nach virtuellen Plattformen. Mit den geplanten Solids & Recycling Online Days will der Messeveranstalter auf diesen Trend reagieren. Webinare und Diskussionsrunden sollen künftig die Präsenzveranstaltungen ergänzen und damit das Angebot zum Informationsaustausch abrunden.