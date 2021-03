Alpla UK setzt auf regionales PET-Rezyklat

Durch die Zusammenarbeit erhöht Alpla den Anteil an britischem Rezyklat bei der Herstellung von Verpackungen für Homecare-Produkte im Vereinigten Königreich.

Ab Mai bezieht Alpla UK Kunststoff-Granulat aus Polyethylenterephthalat (rPET) in Lebensmittelqualität aus der Biffa-Recyclinganlage in Seaham (Grafschaft Durham). Das Rezyklat wird für die Herstellung von Verpackungen im Bereich Homecare verwendet. Dadurch wird die Menge an recyceltem Kunststoff erhöht, der in alltäglichen Haushaltsprodukten wie Spül- und Reinigungsmittelflaschen verwendet wird.