Interseroh: Informations-Plattform zu europaweiter Verpackungslizenzierung

Der neue Service biete alle wesentlichen Fakten sowie Handlungsleitfäden zur europaweiten Verpackungslizenzierung und sei ab sofort mit ersten Zielländern online verfügbar. Damit baue Interseroh das Online-Angebot zur Verpackungslizenzierung weiter aus, das sich insbesondere an kleinere und mittelgroße Unternehmen richte.

„Wer seine Produkte ins europäische Ausland verschickt, ist je nach Zielland mit den verschiedensten Regelwerken zur Verpackungslizenzierung konfrontiert“, sagt Markus Müller-Drexel, Geschäftsführer der Interseroh Dienstleistungs GmbH. Die Anmeldung der Verpackungen muss für jedes Land einzeln durchgeführt werden, da es keine zentrale Meldestelle gibt. Zusätzlich unterscheiden sich die gesetzlichen Vorgaben von Land zu Land und meist liegen die Gesetzestexte nur in der jeweiligen Landessprache vor.

Kleinere und mittelgroße Händler und Produzenten verfügten oft nicht über die personellen Möglichkeiten, um sich mit den teils komplexen Regularien auseinanderzusetzen. Dienstleistungen, die die Lizenzierung per Vollmachtsmodell für die Unternehmen abwickeln, seien zudem meist erst ab großen Volumina sinnvoll. Mit Lizenzero.eu will Interseroh diese Lücke schließen: Über die Online-Plattform könnten kleine bis mittelgroße Händler und Produzenten herausfinden, ob im jeweiligen Zielland eine Lizenzierungspflicht besteht, welche Kosten damit voraussichtlich verbunden sind und wie sie die Lizenzierung im jeweiligen Land selber vornehmen können. So könnten sich kleine und mittelständische Unternehmen selbst rechtssicher in ihren Exportländern aufstellen und umgehen mögliche Sanktionen bei unbeabsichtigten Verstößen. Die ersten Zielländer seien bereits auf Lizenzero.eu verfügbar, das Angebot soll über die nächsten Wochen sukzessive ausgebaut werden.

Interessenten könnten auf der Informations-Plattform beispielsweise den so genannten „Einzelland-Service“ oder auch das „TOP-5-Paket“ mit den fünf wichtigsten europäischen Zielländern finden. Sollte die selbsttätige Lizenzierung doch zu aufwendig sein, bietet Lizenzero.eu mit dem erweiterten „Premium-Paket“ zudem eine vollumfängliche Dienstleistung via Vollmachtsmodell an. Dazu finde eine enge Zusammenarbeit mit der Interseroh-Unit „Umwelt Compliance Europa“ (UCE) statt, die sämtliche europaweiten Dienstleistungen zur Verpackungslizenzierung bündelt.

Zur Informationsplattform