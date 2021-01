Hightech auf dem Recyclinghof

Nein, ins Homeoffice kann Wolfgang Luther, Geschäftsführer des Recycling-Fachbetriebes Diestelmann-Luther GmbH & Co.KG mit Sitz in Köln-Bocklemünd, seine Mitarbeiter nicht schicken. Auf dem 16.000 Quadratmeter großen Firmengelände wird auch während der Corona-Pandemie und des Lockdowns auf Hochtouren weitergearbeitet. FE-Schrotte und NE-Metalle werden laufend angeliefert oder von den Geschäftspartnern aus der in Nordrhein-Westfalen und in angrenzenden Bundesländern ansässigen metallverarbeitenden Industrie abgeholt. Die Wertstoffe werden zwischengelagert, sortiert, zerkleinert, aufbereitet und weitertransportiert.

Bei all diesen Arbeiten spielen leistungsstarke und zuverlässige Fahrzeuge mit effizienten und ergonomischen Geräten eine Hauptrolle. Einer der jüngsten „Akteure“ ist ein Mercedes-Benz Arocs 2548 mit dem neuen Palfinger-Absetzkipper PS T18 TEC.

Dank des permanenten Dialoges der Vertriebsspezialisten mit den Kunden, kennt Palfinger deren Anforderungen und Bedürfnisse. Auf dieser Basis wurde auch dem Recyclingprofi aus Köln die Investition in ein Gerät der neuesten Generation empfohlen. Auf einem Dreiachs-Chassis wurde der Absetzkipper PS T18 TEC mit dreifach Kipphaken und hydraulischer Behälterverriegelung verbaut. Aufgrund seiner benutzerfreundlichen Bauweise nimmt der Absetzkipper auch ungünstig stehende Behälter schnell und präzise auf.

Giuseppe Di Mauro, Stammfahrer des Palfinger-Absetzkippers, ist schon seit zehn Jahren beim Kölner Entsorgungsbetrieb beschäftigt und schätzt die Bedienerfreundlichkeit und Sicherheit des neuen Palfinger-Gerätes: „Das Handling ist OK, er ist schneller als sein Vorgänger und ich kann alle Funktionen auch mit der intuitiven Funkfernsteuerung nutzen. Der Absetzkipper lässt sich genauso bewegen, wie es meine Arbeit gerade erfordert.“

Laut technischer „Visitenkarte“ zeichnet sich der Absetzkipper PS T18 TEC durch eine Hubkraft von 18000 kg bei eingefahrenem Teleskopausleger und von 12000 kg bei ausgefahrenem Teleskopausleger aus. Der Teleskopausschub beträgt 1400 mm, die Aufbaubreite 2530 mm und der freie Durchgang zwischen den Hubarmen 2125 mm. Die maximale Behälterbreite ist 2.000 mm.

Weitere Pluspunkte sind die synchron oder einzeln steuerbaren Stützen und Teleskope, die einfache Ladungssicherung mit automatischer Behälterklemmung Active-Lock, das schnelle Arbeiten mit drei Geschwindigkeiten sowie die treibstoffsparende Motor-Start-Stopp-Funktion.

Das Fahrzeug verfügt über eine seitlich am Rahmen positionierte vollwertige Außensteuerung, die zeitgleich mit der Funkfernbedienung arbeitet. Dies bietet die Möglichkeit, flexibel zwischen den beiden Varianten zu wählen.

Damit sich der Fahrer ganz auf das Be- und Entladen der Container konzentrieren kann, setzt Palfinger bei der Entwicklung seiner Absetz- und Abrollkipper höchste Priorität auf Sicherheit und Bedienkomfort. Die Auftritte seitlich und hinten mit Haltegriffen erleichtern den Aufstieg auf das Plateau. Hinzu kommen hydraulische Containerverriegelung, Kettenverkürzer mit Sicherheitsbügel, integrierter, geprüfter Unterfahrschutz, Überlastwarnung und 6 Zurrpunkte auf der Ladefläche zur Sicherung verschiedener Lasten.

Der in zweiter Generation geführte Familienbetrieb Diestelmann-Luther beschäftigt sich schon seit über 50 Jahren mit dem Thema Recycling und der ressourcenschonenden Aufbereitung von Stahlschrott. Der umfangreiche Fuhrpark und der Bestand von über 200 Containern für unterschiedliche Einsatzzwecke gewährleisten eine zuverlässige Logistik.

Damit die Abholung und/oder Lieferung der Wertstoffe von privaten und gewerblichen Kunden auf den Punkt genau erfolgen können und man auch schnell und flexibel auf Anfragen reagieren kann, müssen die Fahrzeuge des Entsorgungsbetriebes immer verfügbar sein.

Um längere Standzeiten für Reparaturen oder gar Ausfälle zu vermeiden, setzt Geschäftsführer Wolfgang Luther nicht nur großen Wert auf hochwertige, langlebige Qualitätsprodukte, sondern auch auf einen „heißen Draht“ zum Service. Die Zusammenarbeit mit dem in der Region ansässigen Palfinger-Aufbaupartner Marcus Walter GmbH läuft in der Tat reibungslos und effizient. Es werden kundenorientierte, individuell geplante Konzepte umgesetzt und bei Bedarf Optimierungs-Details angepasst.

Der Fahrzeugbauer mit Sitz in Köln-Esch hat übrigens den Familienbetrieb Diestelmann-Luther von den Vorteilen der Palfinger-Produkte überzeugt und vor ca. fünf Jahren die ersten Kontakte vermittelt. Derzeit verfügt das Recyclingunternehmen über zwei Absetzkipper und einen Abroller der Marke Palfinger. Man ist mit der Performance sowie mit der Beratung und Dienstleistung vor und nach dem Kauf vollauf zufrieden.