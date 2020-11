Stahl- und Edelstahlspäne brikettieren

Auch der Umgang mit den entstehenden Stahlspänen birgt viel Potenzial. Dieses lässt sich durch den Einsatz hochwertiger Brikettieranlagen erschließen, wie sie RUF Maschinenbau, Zaisertshofen, in unterschiedlichen Größen und Leistungsklassen herstellt. Die modernen Hydraulikpressen für Stahl- und Edelstahlspäne arbeiten mit einem spezifischen Pressdruck von bis zu 5.000 kg/cm2 und erreichen Durchsatzleistungen von 30 bis 3.000 kg/Stunde.

Durch das Brikettieren wird das Volumen der Späne deutlich reduziert. In dieser kompakten Form erzielen sie beim Verkauf teils höhere Erlöse und sind einfacher im Handling. Denn sowohl der interne Staplerverkehr als auch der externe Transportaufwand reduzieren sich, was deutliche Kostenvorteile bringt. Zudem wird die Gefahr von Bodenverschmutzung durch Kühlschmierstoffe gebannt. Darüber hinaus wichtig: Das anhaftende Kühlschmiermittel wird ausgepresst und lässt sich nach einer geeigneten Filtration wieder in der Fertigung nutzen. So können Stahl- und Edelstahlfertiger ihre Produktionskosten senken.

Inzwischen belegen mehr als 5000 RUF Brikettieranlagen in aller Welt, warum sich ihr Einsatz in der Praxis lohnt. So brikettiert etwa die Lauble GmbH, Dunningen, Edel- und Einsatzstahlspäne mit einer RUF 15/4000/70. Durch den Einsatz dieser Anlage spart der Drehteilespezialist viel Platz und reduziert den Anteil des den Spänen anhaftenden Schneidöls von ursprünglich zehn bis 15 Prozent auf drei Prozent. Das herausgepresste Öl wird aufgefangen, gefiltert, zentrifugiert und schließlich wieder den Drehzentren zugeführt.

Anderes Beispiel: Die EZ Zerspanung GmbH, Kalbach, gewinnt durch das Brikettieren mit einer RUF 4/3700/60×40 einen Großteil des an den Edelstahlspänen haftenden Schneidöls zurück. Primär dadurch hat sich die Brikettierpresse bei dem Fertigungsspezialisten in weniger als drei Jahren amortisiert. Dabei reduziert sich ganz nebenbei auch das Volumen der Edelstahlspäne je nach Material und Art um Faktor 1:4 bis 1:10, was die Transportkosten senkt.

Beim Teilefertiger Grieshaber GmbH & Co. KG, Schiltach, fallen im kontinuierlichen 3-Schichtbetrieb permanent Edelstahlspäne unterschiedlicher Legierung an, die direkt an den Bearbeitungsmaschinen sortenrein aufgefangen, zerkleinert und auf RUF-Anlagen brikettiert werden. Die ausgepressten Kühlschmierstoffe fließen dem KSS-Kreislauf wieder zu und die Briketts können, da sortenrein brikettiert, mit maximalem Erlös verkauft werden. Der Einsatz von mittlerweile 18 RUF-Einzelanlagen spricht in punkto Zufriedenheit für sich.