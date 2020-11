Neue Vorstandsvorsitzende bei Kunststoffland NRW

Reinhard Hoffmann, Geschäftsführender Gesellschafter Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, führte ein letztes Mal in seiner Funktion als Vereinsvorsitzender durch die Mitgliederversammlung und zeigte sich über das hohe Interesse der Mitglieder sehr erfreut. Mehr als ein Drittel der Mitglieder hatte sich digital angemeldet – ein gutes Zeichen und zugleich schlagender Beweis für die Lebendigkeit des Vereins – auch oder gerade in Corona-Zeiten. Großen Anklang fand die ausführliche Berichterstattung durch den Vorsitzenden und die Geschäftsführung über die Aktivitäten des Vereins in allen bedeutsamen Themenfeldern der Wertschöpfungskette: vom eindrucksvollen High-Level-Empfang am Vorabend der Weltleitmesse K 2019 mit hochrangigen Vertretern von Bundesregierung, EU-Kommission und Industrie zur Positionierung der Wertschöpfungskette Kunststoff als zentralen Innovationstreiber und bedeutenden industriellen Arbeitgeber, über den wichtigen Dialog mit der Landespolitik – z.B. Branchengespräch des Vorstands mit NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart bis hin zu zahlreichen Netzwerkveranstaltungen zu den Themen Mobilität, Leichtbau, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Kunststoff-Kreislaufwirtschaft.

Seit März 2020 stellt die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 auch den Verein vor neue Herausforderungen, gerade mit Blick auf etablierte Präsenzveranstaltungen. Die in kürzester Zeit von kunststoffland NRW angebotenen neuen virtuellen Workshops beispielsweise zum Thema „Fragestellungen rund um Finanzierungen in der Corona-Pandemie“, „Austausch in der Corona-Krise – Herausforderungen und Lösungsansätze“ oder „Agilität & Digitalisierung“ fanden bei den Teilnehmenden großen Zuspruch, gerade der intensive Meinungs- und Erfahrungsaustausch in kleineren Gruppen wurde als sehr positiv bewertet. Weitere Follow-up‘s sind in Planung.

Im Vereinsjahr 2019/2020 hat kunststoffland NRW zahlreiche neue Mitglieder gewonnen, darunter Bertelsbeck, Büchner Barella, Daikin, Epa Dosiertechnik, Kai Plastics, IMCD, IP Verpackungen, Jokey, Hufschmied Zerspanungssysteme, Contura, Logander, Michel Tube Engineering, Pre Zero, Recenso, Separation, SHS plus, SVD Verpackungen, Wessel PKF und VCI NRW. Dadurch kann der Verein, der als einziger die gesamte Wertschöpfungskette Kunststoff organisiert, seine Rolle als Sprachrohr am Standort weiter festigen. Reinhard Hoffmann appellierte an die Mitglieder, sich weiterhin konkret einzubringen. Gerade das authentische Engagement in den Reihen von kunststoffland NRW und der konstruktive Dialog stünden beispielhaft für das erfolgreiche Wirken des Vereins.

Neben den inhaltlichen Schwerpunkten standen Wiederwahl bzw. Neuwahl einiger Vorstandsmitglieder an. Vereinsvorsitzender Reinhard Hoffmann, Gerhardi Kunststofftechnik GmbH scheidet nach insgesamt 8 Jahren als Vorstandsmitglied aus. Auf ihn folgt Ines Oud, simcon kunststofftechnische Software als neue Vereinsvorsitzende. Frau Oud, seit 2019 Mitglied im Vorstand bei kunststoffland NRW hat Psychologie an der Universität zu Köln studiert. Nach viereinhalb Jahren im HR bei der Strategieberatung McKinsey & Company stieg sie in die Geschäftsführung der Simulationsschmiede SIMCON ein.

Als Mitglieder des Vorstandes einstimmig wiedergewählt wurden: Dr. Axel Tuchlenski, LANXESS Deutschland GmbH, Dr. Jörg Ulrich Zilles, Quarzwerke GmbH HPF The Mineral Engineers, Michael Wiener, DSD – Duales System Holding GmbH & Co. KG sowie Dr. Patrick Glöckner, Evonik Industries AG als Schatzmeister. Torsten Urban, Kunststoff-Institut für die mittelständische Wirtschaft NRW GmbH (KIMW) scheidet nach 4 Jahren aus dem Vorstand aus.