Neues DIN-Zertifikat für Bioabfall-Beutel

Dieses Siegel begrenze den maximalen Zeitraum, der kompostierbaren Bioabfall-Beuteln zur vollständigen Verrottung gegeben wird, auf 6 Wochen – die Hälfte der europäischen Norm DIN EN 13432, die maximal 12 Wochen einräumt. „Mit diesem Schritt wird Klarheit geschaffen und wir entsprechen dem Wunsch nach Überprüfung des Abbaus bei anlagenüblichen kürzeren Rottezeiten. Nun steht der Nutzung der Beutel nichts mehr im Wege“, sagt Michael von Ketteler, Geschäftsführer des Verbund.

Das neue Zertifizierungszeichen gelte ausschließlich für Bioabfall-Beutel und ergänzt den bereits etablierten „Keimling“, der die Erfüllung der Norm DIN EN 13432 garantiert. Die europäische Norm fordere nicht nur den biologischen Abbau von Materialien, vergleichbar zu natürlichen Substanzen wie Cellulose, sondern beinhalte auch strenge Kriterien bezüglich chemischer Inhaltsstoffe und Schwermetalle, sowie verpflichtende ökotoxikologische Tests. Nur durch dieses Paket an Vorgaben könne eine vollständige Unbedenklichkeit von Materialien zur Sammlung von Bioabfällen nachgewiesen werden. Somit werde sichergestellt, dass kein Mikroplastik im Kompost verbleibt. „Wir bleiben auch weiterhin bei unserer Forderung: Nur Material, dass mindestens mit dem „Keimling“ zertifiziert wurde, soll zur Sammlung des Bioabfalls genutzt werden dürfen“, so von Ketteler weiter. „Das DINplus Zeichen garantiert – zusätzlich zu den Vorgaben des Keimlings nach DIN EN 13432 – dass die Bioabfall-Beutel die Forderungen der Wertschöpfungskette in Deutschland an kürzere Rottezeiten von maximal 6 anstelle von maximal 12 Wochen erfüllen“, sagt Dr. Oliver Ehlert, Sachverständiger der DIN CERTCO. „Wir sind ab sofort auf Prüfung und Zertifizierung zugelassener Materialien vorbereitet“, fügt Dr. Ehlert ergänzend hinzu.