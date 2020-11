Arjes: Strategische Neuausrichtung 2021

Zu Beginn des kommenden Jahres will Arjes ihre strategische Neuausrichtung vorstellen und ihre Zweiwellenzerkleinerer in drei grundlegende Produktlinien einteilen.

Thomas Hayn, Geschäftsführer der Arjes GmbH, äußerte sich bereits im September bei allen nationalen und internationalen Arjes Vertriebspartnern optimistisch über den aktuellen Stand der Dinge: „Unsere Philosophie, der Hersteller von Zerkleinerungsmaschinen mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis und der größten Anwendungsbreite am Markt zu sein, hat sich vor allem im Jahr 2020 ausgezahlt. Diese Strategie werden wir auch in Zukunft konsequent weiterverfolgen und die Ausrichtung des gesamten Produktportfolios an die neuen Herausforderungen und Anforderungen des Recyclingmarktes anpassen.“

Produktlinie Impaktor – Kompaktklasse

Der mobile Zweiwellenzerkleinerer Impaktor 250 evo komme vor allem in kleineren bis mittleren Unternehmen innerhalb der Abbruch- und Aufbereitungsindustrie zum Einsatz. Der äußerst flexible und robuste Zerkleinerer zeichne sich durch seine einzigartige Kombination aus Kettenlaufwerk und Hakenliftversion, ein revolutionäres Wellen- Schnellwechselsystem, eine innovative SCU-Steuerung und ein Wellendesign aus, das den Einsatzbereich der Maschine um ein Vielfaches erweiterte Neben Einsatzmöglichkeiten bei Bau- und Abbruchabfällen seien die mobilen sowie stationären Zerkleinerer der Arjes-Kompaktklasse auch für die Aufbereitung von Bahnschwellen, Wurzelstöcken, Alt- und Stammholz, Reifen, Haus- und Gewerbemüll und vielen weiteren Anwendungen geeignet.

Produktlinie Ekomaxx – Mittelklasse

Die neue Produktlinie Ekomaxx soll in der ersten Hälfte des Jahres 2021 die Vorzerkleinerer der Serie VZ 750 D/DK und VZ 850 D/DK ersetzen. Gründe für diese Entscheidung seien vor allem technologische Fortschritte, die bei der Bauweise dieser Maschinen konstruktionsbedingt nicht weiter umgesetzt werden könnten, da sie zu komplex bzw. zu teuer wären. In der Arjes-Mittelklasse steht das Konzept der ökonomischen Nachhaltigkeit bei der Entwicklung der Maschinen im Vordergrund. Das Ziel von Arjes sei klar definiert: „Optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis zum maximalen Vorteil unserer Kunden und Anwender.“ Unter dem Namen Ekomaxx 800 werde die erste Maschine dieser Produktlinie mit allen Vorteilen ausgestattet sein, die bereits beim Impaktor und Titan Standard seien.

Dazu gehörten zum Beispiel das serienmäßige Kettenlaufwerk, das Wellen-Schnellwechselsystem, eine SCU-Steuerung sowie eine Paddelwellenkonstruktion, die dem Kunden lange Standzeiten und Robustheit garantierten. Die Haupteinsatzgebiete des EKOMAXX 800 sieht Geschäftsführer Thomas Hayn in der Verarbeitung von Grünschnitt, Alt- und Wurzelholz sowie für die Aufbereitung von Haus,- Gewerbe- und Sperrmüll. Auch die Zerkleinerung von Altreifen, Papier und Pappe sollte mit dieser Maschine kein Problem darstellen.

Produktlinie Titan – Leistungsklasse

Der bisher bekannte Zerkleinerer VZ 950 Titan soll in Zukunft nur noch Titan 950 heißen und somit die Abkürzung „VZ“ nicht mehr verwenden. Ab der zweiten Jahreshälfte 2021 werde beim TITAN 950 der 16 Liter Stufe II Motor durch einen 13 Liter Stufe V Motor ausgetauscht, der mindestens die gleiche Durchsatzleistung verspreche. Die kurze Version soll in der zweiten Jahreshälfte durch die Neumaschine Titan 900 ersetzt werden. Um ein breites Anwendungsgebiet mit den besten Ergebnissen garantieren zu können, seien die mobilen Zerkleinerer serienmäßig mit einem Kettenlaufwerk ausgestattet und in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich. Alle Titan-Zerkleinerer verfügten über das Wellen-Schnellwechselsystem, die SCU-Steuerung sowie ein Wellendesign, das selbst den schwierigsten Anforderungen gerecht werde. Einsatzmöglichkeiten innerhalb dieser Leistungsklasse fänden sich unter anderem im Bau- und Abbruchgewerbe, bei der Zerkleinerung von Leichtmetall, Autokarossen, PKW-, LKW- und Traktorreifen, in der Aufbereitung von Haus- und Gewerbemüll sowie in Kompostier- und Holzverarbeitungsbetrieben.

Mit der Bedeutung der erneuerbaren Energiequellen werde auch der Einsatz von elektrischen Zerkleinerungsanlagen immer beliebter. Die Arjes E-PU Maschinen seien für den Anwender besonders energiesparend und effizient, da sie für die Zerkleinerung schwierigster Materialien mit deutlich weniger Wartungsaufwand eingesetzt werden können. Innerhalb der Impaktor- und Titan-Linien seien diese schon Standard, doch auch für die Ekomaxx-Linie sei eine Elektro-Power-Unit Version bereits in Planung.

Ab 2021 würden alle Arjes-Maschinen grundsätzlich nur noch mit einem asynchronen Antriebs- und intelligenten Steuerungssystem der Zerkleinerungswellen ausgestattet sein.