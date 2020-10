Fachtagung Future Resources 2020

Experten aus Handel, Konsumgüterindustrie und Recyclingbranche diskutieren über die Anforderungen eines internationalen Verpackungsmarktes sowie über Wege zu einem klima- und ressourcenschonenden Einsatz von Packmitteln. Außerdem bietet die Veranstaltung einen Einblick in die aktuellsten politischen Entwicklungen auf europäischer Ebene und stellt Materialinnovationen vor.

„Das hohe Interesse an der gemeinsamen Veranstaltung von Interseroh und dem Deutschen Verpackungsinstitut (dvi) in den vergangenen Jahren zeigt, wie wichtig allen Beteiligten des Verpackungskreislaufs der Umgang mit endlichen Ressourcen ist“, sagt Markus Müller-Drexel, Geschäftsführer der INTERSEROH Dienstleistungs GmbH. „Um kein Risiko in der aktuellen Corona-Situation einzugehen, findet das gesamte Programm in diesem Jahr online statt.“

Auf der Fachtagung referiert zunächst Sabine Nallinger, Vorständin der Stiftung 2 Grad – Deutsche Unternehmer für Klimaschutz, zum Thema „Verpackungen vs. Rohstoffe – was ist in heutigen Zeiten wichtiger?“, bevor Dr. Carl Dominik Klepper, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Verpackung + Umwelt e. V. (AGVU), einen Blick auf Europa und die aktuellen Rahmenbedingungen von Verpackungen wirft. Außerdem präsentiert Urban Buschmann, Leiter Verfahrensentwicklung bei der FRoSTA AG, ein Best-Practice Beispiel für eine Papierverpackung für Tiefkühlware und Axel Subklew, Sprecher der Kampagne „Mülltrennung wirkt“, stellt die Informationskampagne der dualen Systeme vor. Abschließend referiert Ansgar Schonlau, Geschäftsführer der maag GmbH, zur Recyclingfähigkeit von Fleisch- und Käseverpackungen.

„Mittelfristig muss es das Ziel sein, sämtliche Verpackungen recyclingfähig zu gestalten und einen Großteil aus Rezyklaten herzustellen“, so Winfried Batzke, Geschäftsführer des dvi. „Future Resources bietet zur Unterstützung des hierfür nötigen Paradigmenwechsels die ideale Dialog- und Austauschplattform aller beteiligten Akteure.“

