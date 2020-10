Alpla übernimmt Werk von Amcor in Indien

Die Alpla Group hat mit Wirkung zum 28. September 2020 in Indien ein Werk für formstabile Kunststoffe vom global tätigen Verpackungsspezialisten Amcor übernommen. Der Betrieb im westindischen Alandi, in unmittelbarer Nähe zur Millionenstadt Pune, produziert Preforms zur Herstellung von PET-Flaschen für die Getränkeindustrie. Zu den Kunden zählen unter anderem Coca-Cola oder das indische Molkereiunternehmen Amul.

Mit der Übernahme will Alpla sein Kerngeschäft im PET-Bereich in Indien erweitern. Alle 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden nach Unternehmensangaben übernommen. Vagish Dixit, Managing Director Alpla India: „Das neu erworbene Werk bei Pune wird uns vor allem dabei helfen, den Markt in Westindien besser zu bedienen und bestehende Partnerschaften zu Kunden wie Coca-Cola weiter auszubauen.“ Alpla Pune ist der insgesamt neunte Standort von Alpla in Indien und der zweite im Westen des Landes.

Über sämtliche Vertragsdetails haben die Vertragspartner Stillschweigen vereinbart.