Aktionswochen des Verbunds kompostierbare Produkte

PreZero setzt auf Wachstum und will mit einem neuen Markteintritt in Europa seine Position weiter ausbauen. Gemeinsam mit Suez gab PreZero bekannt, dass für den Kauf des Entsorgungs- und Recyclinggeschäftsbereichs von Suez in Schweden eine Exklusivitätsvereinbarung geschlossen wurde.