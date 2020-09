Stadler erwirbt Mehrheitsbeteiligung an WeeeSwiss Technology

„weeeSwiss passt perfekt zu Stadler“, erklärte Willi Stadler, Geschäftsführer der Stadler Anlagenbau GmbH. „Mit dieser Partnerschaft erweitern wir unser Angebot um Elektronikschrott, einen Sektor, der in der Recyclingbranche zunehmend an Bedeutung gewinnt. Unsere Kunden profitieren gleichzeitig von dem Know-how der weeeSwiss in puncto WEEE-Recyclinganlagen und den Vorteilen des weltweiten Stadler Vertriebs- und Service-Netzwerks, unserem starken Projektmanagement und unserer Erfahrung im Bau großer Sortieranlagen.“

Jochen Apfel, CEO der weeeSwiss, ergänzte: „Angesichts des zunehmenden Marktbedarfs an Metallen, die bei der Entwicklung unserer Technologien eine unmittelbare Rolle spielen, gewinnt Elektronikschrott jeden Tag an Bedeutung. Es ist ein Geschäftszweig, der große Chancen bietet. Die Nachfrage treibt die Rohstoffpreise in die Höhe, sodass sich Investitionen in eine Recyclinganlage schnell amortisieren. In aller Welt erkennen Länder die Vorteile der Aufarbeitung von Elektronikschrott und das daraus resultierende Geschäftspotenzial. Zusammen mit Stadler ist weeeSwiss in der idealen Position, den Anforderungen dieses anspruchsvollen Marktes mit den marktführenden WEEE-Recyclinganlagen gerecht zu werden.“

weeeSwiss verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Branche und unterstützt als Pionier der WEEE-Recycling-Technologie seine weltweiten Kunden mit seinen Betriebs- und Marktkenntnissen. Heute bietet das Unternehmen Betreibern von Elektronikschrott-Recyclinganlagen umfassende EPC-Dienstleistungen (Engineering, Procurement and Construction).